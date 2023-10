Wilfred Genee leest appje van Hedwiges Maduro voor: 'Hij reageert net na de uitzending, dus dat is jammer'

Annemieke Zijerveld is het onderwerp van gesprek na haar uitspraken over de technische staf van Ajax. Almere City nam maandag in een officieel statement afstand van de uitspraken van de psycholoog, maar daarmee lijkt het laatste woord nog niet gezegd. Hedwiges Maduro heeft maandagavond in een appje aan Wilfred Genee laten weten wat hij vindt van de uitspraken van Zijerveld.

Zijerveld was zondag aangeschoven in het NPO Radio 1-programma De Perstribune en liet zich daarin onder meer uit over de situatie in Amsterdam. Ajax is dramatisch aan het seizoen begonnen. De ploeg van trainer Maurice Steijn haalde slechts vijf punten uit de eerste zes competitieduels en staat daarmee zestiende in de Eredivisie. Ajax nam al afscheid van technisch directeur Sven Mislintat, maar een groot deel van de Amsterdamse achterban ziet het liefst ook Steijn vertrekken. De Hagenaar is na de nederlaag tegen AZ in het weekeinde voor de interlandperiode nóg meer onder vuur komen liggen.

De psycholoog van Almere City liet geen misverstand bestaan over haar mening over de werkwijze van de technische staf van Ajax. “Ik zie gebroken jongens. Het gaat echt fout bij de trainer en de staf, het gedrag van hen stoort me nog het meeste. Ik zie heel zwak leiderschap”, zei Zijerveld onder meer. Ze gaf tevens aan regelmatig contact te hebben met Maduro. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, Valencia en Sevilla keerde na het afgelopen seizoen terug in Amsterdam, waar hij vorig seizoen nog assistent-trainer was in Almere. “Ik heb hem ook eerlijk gezegd dat ik vind dat het absoluut beter kan”, zou Zijerveld Maduro hebben laten weten.

De kritiek van Zijerveld aan het adres van Ajax-trainer Steijn en zijn assistenten wordt niet door iedereen gewaardeerd. Maduro is er eveneens niet blij mee. “Ik heb hem ook geappt. Hij reageert net na de uitzending, dat is jammer”, zegt Genee in de wandelgangen van Vandaag Inside. “Maduro zegt: it’s not done om over andere ploegen te praten, dus op deze manier ben ik het natuurlijk niet met haar uitspraken eens. Zeker niet als je werkzaam bent bij een Eredivisieclub”, citeert de presentator van het praatprogramma de assistent van Steijn.

Almere City liet maandagmiddag weten niet achter de uitspraken van Zijerveld te staan. “Almere City neemt afstand van deze uitlatingen en benadrukt dat de club respect voor clubs en collega’s hoog in het vaandeel heeft staan.” Het is momenteel niet bekend of er consequenties zijn voor Zijerveld, die naast haar werk in Almere ook Oranje-international Denzel Dumfries ondersteunt.