Annemieke Zijerveld neemt rigoureus besluit na keiharde kritiek op Ajax

Annemieke Zijerveld neemt een stap terug bij Almere City, zo heeft trainer Alex Pastoor vrijdag bekendgemaakt. De clubpsycholoog die vorige week het nieuws haalde door hard uit te halen naar Ajax-trainer Maurice Steijn en zijn assistenten, is voorlopig niet werkzaam bij de huidige nummer veertien van de Eredivisie.

"Wij zijn één en ze neemt even een stap terug. Maar we hopen wel met z'n allen, staf en spelers, dat ze wel weer terug komt", aldus Pastoor in gesprek met Omroep Flevoland. "We hebben dit in goed overleg gedaan met elkaar, want nogmaals we zijn één. Ik zou er eigenlijk niks over zeggen, maar ik heb nu de dingen gezegd die ik wilde zeggen: ze zit morgen niet op de bank."

Zijerveld beweerde bij het NPO Radio 1-programma De Perstribune dat Steijn en zijn assistenten schuldig zijn aan de tegenvallende prestaties van de spelers. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn. Ik zie zelfs gebroken jongens. Maar in mijn visie gaat het echt fout bij de trainer en de staf. Het gedrag van hen stoort mij eigenlijk het meeste. Ik zie geen leiderschap, geen voortrekkersrol en daar erger ik mij enorm aan als ik naar de bank kijk", zei ze onder meer.

Saillant detail is dat Zijerveld zo nu en dan contact heeft met Ajax-assistent Hedwiges Maduro, die vorig seizoen werkzaam was in Almere. "Ik hoor natuurlijk ook zijn verhalen aan en zijn perspectief. Hij geeft er een invulling aan waarvan hij denkt dat dat het beste is, maar ik denk dat dat nog veel beter kan", zei ze over hem.