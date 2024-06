Ochtendkranten zien één grote uitblinker in Oranje in wedstrijd met twee gezichten tegen Canada

De Nederlandse ochtendkranten hebben het Nederlands elftal donderdagavond een wedstrijd met twee gezichten zien spelen tegen Canada. De Noord-Amerikanen werden in De Kuip op een 4-0 nederlaag getrakteerd, maar de uitslag kon niet verhullen dat het spel voor rust leidde tot gemor op de tribunes. Dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in het tweede bedrijf alsnog uitliep naar een ruime zege, doet de Oranje-koorts wél goed, wordt algemeen geconcludeerd. Bovendien wordt , goed voor een doelpunt én een assist, eensgezind uitgeroepen tot de grote uitblinker aan Nederlandse zijde.

Willem Vissers spreekt in zijn verslag voor de Volkskrant van een 'armoedig eerste bedrijf'. Halverwege stond immers nog steeds de brilstand op het scorebord. "De Kuip zat lang niet vol, waarmee de stemming in het land is weerspiegeld", stipt Vissers aan. De journalist zag Oranje na rust alsnog profiteren van het belangrijkste wapen van de formatie die Koeman het veld instuurde: snelheid. "Jeremie Frimpong is ongekend snel, net als Brian Brobbey, of Micky van de Ven, en ook de invallers Donyell Malen en Steven Bergwijn."

Artikel gaat verder onder video

In De Telegraaf schrijft Mike Verweij dat de Oranje-koorts toeneemt door de ruime zege op de Canadezen, die zich opmaken voor het toernooi om de Copa America. Verweij zag vijf uitblinkers aan Nederlandse zijde: Frimpong, Van de Ven, Daley Blind, Matthijs de Ligt en Jerdy Schouten. "In tegenstelling tot linksbuiten Memphis Depay en spits Brian Brobbey, die (te) veel in de bal kwamen, en Georginio Wijnaldum bij wie de jaren lijken te tellen, zorgde Frimpong wél voor de broodnodige diepgang", meent de journalist. Verweij bespeurde in de rust eveneens 'lichte chagrijn bij de Oranje-fans', maar zag dat door de doelpuntrijke tweede helft alsnog plaatsmaken voor optimisme: "Aan de reacties te zien op de tribune, waar zo nu en dan de wave rondging, loopt de Oranje-koorts langzaam op."

Sjoerd Mossou benoemt in zijn verslag voor het Algemeen Dagblad ook dat het publiek in De Kuip, die 'opvallend veel lege plekken' vertoonde, 'zachtjes begon te morren', maar dat de openingstreffer van Memphis Depay, vijf minuten na rust, de stemming deed omslaan. Mossou noemt Frimpong eveneens als uitblinker, maar zag daarnaast dat een potentiële vervanger van Frenkie de Jong (die vanwege zijn blessure nog altijd een vraagteken is voor zowel het openingsduel met Polen als het hele EK) zich positief onderscheidde: Jerdy Schouten. "De PSV’er veroverde niet alleen tal van ballen, ook in balbezit speelde Schouten bij vlagen uitstekend, nadrukkelijk solliciterend naar een basisplaats", leest het. "Zolang Frenkie de Jong niet topfit is, is Schouten vooralsnog de eerste middenvelder met een groen vinkje achter zijn naam", aldus Mossou.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Ligt waarschuwt voor rampscenario Oranje op EK

Matthijs de Ligt blikt vooruit op de wedstrijden tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk op het EK.