Brobbey bespreekt nabije toekomst: ‘Ik sprak kort met Beuker, maar tegen mij is niets gezegd’

weet nog niet waar hij volgend seizoen speelt. De spits van Ajax heeft wel kort met directeur voetbal Marijn Beuker gesproken, maar dat gaf niet heel veel duidelijkheid.

“Ik sprak kort met Marijn Beuker”, begint Brobbey in gesprek met Ajax Life. “Hij vertelde me wat de plannen en de veranderingen binnen Ajax gaan worden. Tegen mij is niets gezegd, wel tegen mijn zaakwaarnemer. In principe mag ik niet weg. We gaan het meemaken.”

Artikel gaat verder onder video

Brobbey is op dit moment bij Oranje ter voorbereiding op het Europees kampioenschap in Duitsland. Dat heeft de spits te danken aan zijn goede seizoen in een zwak Ajax. In 43 duels in alle competities was hij 22 keer trefzeker en leverde hij twaalf assists. “Ik ben niet gierig”, vertelt Brobbey over deze assists. “Als ik op de vijfmeterlijn sta en de bal moet terugleggen, doe ik dat. Soms draai ik voor mezelf en anders leg ik hem terug. Dat voel je gewoon in het moment zelf.”

De spits moest afgelopen seizoen veel vechten om in balbezit te blijven, zo vertelt hij. “Dat is ook een beetje mijn speelstijl en verdedigers gaan een duel aan om mij te killen. Dat moet ik aanvoelen. Nee, ik praat niet met tegenstanders. In de Eredivisie zijn er verdedigers die veel tegen mij praten, omdat ze me zo uit de wedstrijd hopen te halen, maar ik praat niet terug.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Daley Blind doet anderhalf jaar na vertrek opvallende onthulling over Ajax

Daley Blind kijkt nog altijd met een pijnlijk gevoel terug op zijn vertrek bij Ajax.