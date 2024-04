Arne Slot: 'Ik ga de waarheid vertellen: ja, ik heb hem gesproken'

Arne Slot heeft na de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (6-0) gesproken met zijn collega-trainer John van ’t Schip. Hij wilde niet inhoudelijk ingaan op het gesprek, maar lichtte wel toe dat het niet alleen over de wedstrijd ging.

Journalist Noa Vahle vroeg op de persconferentie aan Slot of hij na afloop heeft gesproken met Van ’t Schip. “Je ziet me nadenken en dan kies ik toch maar om gewoon de waarheid te vertellen: ik heb hem net, vlak voordat ik hier naartoe liep, inderdaad nog heel even gesproken”, gaf de oefenmeester toe.

Daarna kreeg Sot de vraag wat er werd besproken. “Daar ga ik niet over nadenken, daarop is het antwoord dat het tussen mij en hem blijft. Het zit niet alleen in de wedstrijd, maar ook in de treurige omstandigheden die hij privé heeft moeten meemaken. Het is een combinatie daarvan. Dus dan zeg ik er toch nog iets over, zonder er inhoudelijk iets over te zeggen.”

