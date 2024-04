Feyenoord vernedert Ajax tot op het bot: grootste Klassieker-overwinning ooit

Met een 6-0 overwinning in de Klassieker heeft Feyenoord een rampweek voor Ajax compleet gemaakt. De ploeg van Arne Slot was op alle vlakken beter dan de aartsrivaal en buitte de verdedigende ineffectiviteit van de Amsterdammers effectief uit. Voor rust liepen de Rotterdammers uit naar 3-0, waarna ze dat in de tweede helft herhaalden. Het betekende voor Feyenoord de grootste zege ooit in een Klassieker.

Beide ploegen boekten in de aanloop naar het belangrijke duel een teleurstellend resultaat. Feyenoord kwam niet tot scoren tegen hekkensluiter Volendam (0-0), terwijl Ajax in de slotfase twee dure punten verspeelde tegen Go Ahead Eagles. Bij zijn blunder liep de onfortuinlijke Diant Ramaj een elleboogbreuk op, waardoor Gerónimo Rulli de taak had om een hernieuwde blamage tegen de aartsrivaal te voorkomen. Wel keerden Brian Brobbey en Chuba Akpom terug in de Amsterdamse selectie, terwijl bij Feyenoord Luka Ivanusec en Alireza Jahanbakhsh weer op de bank plaatsnamen.

Daarnaast zat er nog een eregast op de tribunes van De Kuip. Shinji Ono, die een belangrijke rol speelde in de UEFA Cup-winst van 2002, was overgevlogen uit Japan en werd geëerd met een enorm spandoek. De 44-jarige middenvelder zag hoe zijn oud-werkgever Ajax in de openingsfase bij de strot greep door hoog druk te zetten en in rap tempo de aanval te zoeken. Santiago Gimenez stuitte in de korte hoek op het been van Rulli, terwijl een poging van Minteh na een goede actie in het zijnet belandde. Na een minuut of tien ging de Rotterdamse storm liggen, maar hield de ploeg van Arne Slot de teugels stevig in handen.

Door het lagere tempo had De Trots van Zuid soms moeite om van achteruit de weg naar voren te vinden. Toch werd de ‘A4’ richting het Amsterdamse doel de nodige malen ingeslagen. De ploeg van John van ‘t Schip had echter een muur gebouwd rond de eigen strafschopgebied, waardoor de mogelijkheden het doel niet bereikten. Van mogelijkheden kon de Amsterdamse tegenstander enkel dromen: de bezoekers probeerden wel te counteren, maar waren de bal na een handvol balcontacten steevast kwijt. In de verdediging werd de bal soms langer vastgehouden, maar ook tijdens het temporiseren maakte de Ajax-defensie een matige indruk.

Uiteindelijk was het een misvatting van Ahmetcan Kaplan die de openingstreffer inleidde. De 21-jarige Turk nam tijd die hij niet had, waardoor Minteh hem eenvoudig van de bal kon lopen. Vervolgens wipte Igor Paixão de bal eenvoudig langs Rulli, iets wat Gimenez kort daarvoor nog verzuimde. Vervolgens leek de organisatie in de Amsterdamse defensie verdwenen en stond twee minuten later de 2-0 op het scorebord. Ditmaal was het Hato die de mist in ging, waardoor Minteh na een voorzet van Bart Nieuwkoop kon binnenschieten. De rappe Gambiaan was een plaaggeest voor de 18-jarige verdediger en liep hem soms voorbij alsof hij er niet stond.

Op deze manier verschafte hij Nieuwkoop kort voor rust een aardige kans, maar de rechtsback kreeg de bal niet langs Rulli. Hancko was in de slotseconden van het eerste bedrijf echter nog wel trefzeker. Een omhaal van Gimenez leek het doel niet te halen, maar via de binnenkant van de paal promoveerde de Slowaak zijn poging tot doelpunt. Na rust probeerde Ajax iets meer tegengas te geven door onder andere het inbrengen van Chuba Akpom, maar de Engelse spits kwam net als Steven Bergwijn niet in het stuk voor. De ploeg van John van ‘t Schip toonde op alle vlakken een gebrek aan daadkracht, zowel in verdedigend als aanvallend opzicht.

Dit werd door alle treffers in de tweede helft bevestigd. De 4-0 kwam van de voet van Minteh, die op de rand van het strafschopgebied niet aangepakt werd door Hato en vervolgens de kleine hoeveelheid ruimte benutte om de bal binnen te krullen. Even later leverde invaller Branco van den Boomen het leder eenvoudig in, waarna Quinten Timber de bal binnenschoof. De laatste treffer ontstond nadat een actie van Minteh door meerdere Ajacieden niet effectief gestopt kon worden. Igor Paixão kreeg de bal vervolgens voor de voeten en schoot via de lat raak. Gerónimo Rulli leek de 7-0 in te leiden na de bal in de voeten van Gimenez te schieten, maar hij kon zijn fout herstellen.

Die 7-0 leek alsnog te vallen na het eerste balcontact van Alireza Jahanbakhsh, maar door een kleine aanraking van mede-invaller Ayase Ueda werd zijn schot afgekeurd wegens buitenspel. De Rotterdammers hadden inmiddels de voet van het gaspedaal gehad, wat ertoe leidde dat Ajax in minuut 82 eindelijk haar eerste doelpoging noteerde. Julian Rijkhoff werd handig weggestuurd door Hato, maar kreeg de bal niet langs Timon Wellenreuther. Ondanks de nodige ruimtes bleef het uiteindelijk bij zes treffers, waarmee Feyenoord haar grootste Klassieker overwinning ooit boekt.

