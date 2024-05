'Kapotte' Ajax-jeugdopleiding gefileerd: ‘Tranen in mijn ogen als ik het zie’

Voormalig Ajax-talent Pascal Heije ziet met lede ogen aan hoe de jeugdopleiding van de Amsterdammers er nu uitziet. Het doet de voormalig middenvelder pijn hoe de jeugdopleiding is afgegleden en weet waar het probleem zit.

Heije ziet hoe de mentaliteit in de jeugdopleiding bij Ajax is veranderd sinds hij die doorliep. “Wij wilden altijd de beste zijn”, geeft hij aan in gesprek met ELFVoetbal. "Tegenstanders waren bang als ze tegen een jeugdteam van Ajax moesten spelen. En kijk nu eens. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik wekelijks de uitslagen zie. In de mindset van de spelers zie ik nauwelijks meer winnaarsmentaliteit terug.”

Artikel gaat verder onder video

Het probleem zit volgens Heije in het feit dat er te veel macht bij Hoofd Ontwikkeling Casimir Westerveld ligt. “Tot en met de Onder 18 wordt dezelfde speelstijl gehanteerd, 1-3-4-3. Waarom met drie verdedigers achterin is me een raadsel. Straks moeten ze aan het einde van het traject de stap maken naar Jong Ajax of het eerste elftal. Dan komen ze plotseling in de problemen. Komen ze in een ander systeem terecht. Waarom beslist iemand, die nog nooit is beoordeeld op zijn ervaringen om een opleiding te runnen, dit?”

“Naar buiten toe wordt gepredikt dat het echte Ajax-DNA weer terug moet keren”, gaat Heije verder. “De uitspraak is een gotspe. Bij de jeugd ligt de basis van elke club. Maar kijk eens naar de namen binnen de jeugdopleiding. Ronald de Boer, John Bosman, Richard Witschge, Sonny Silooy, Marco van Galen en Jan Wouters, dat zijn echte Ajacieden. Die mannen lopen al vele jaren bij de club, weten wat er wordt verlangd. Maar verder? Er lopen nu merendeels jaknikkers rond binnen het trainersgilde op De Toekomst. Trainers die hun mening niet durven te geven. Laat staan kritiek, omdat ze bang zijn hun baantje kwijt te raken. Nog blijer zijn een Ajax-trainingspak te dragen dan hun spelers en dat zo belangrijk te vinden dat ze zich schikken naar een ander. Bang om hun plekje te verliezen. Hun belangrijkste doel is onbezorgd hun pensioen te halen. In het handelen stellen ze niet hun spelers centraal, maar zichzelf.”

Heije werd door Alex Kroes voorgedragen om zelf als jeugdtrainer bij Ajax aan de slag te gaan, maar het mocht niet baten. “Ontving ik een appje terug van Casimir dat er dit seizoen geen plek voor mij was als trainer. De keuze was gevallen op een externe trainer, omdat ze het zogenaamd breder wilden trekken. Weer iemand van buitenaf. Weer iemand zonder Ajax-DNA. Dat terwijl ik nooit met Westerveld heb gesproken. Nooit mijn visie kon toelichten, mijn verhaal kon doen. Hij heeft niet eens willen luisteren.” De term ‘Ajax-DNA’ betekent volgens de voormalig voetballer niet meer waar het ooit voor stond. “Dat begrip kun je nu in de prullenbak gooien. De club heeft behoefte aan een boegbeeld als hoofd opleidingen. In mijn tijd was dat Co Adriaanse. Zet iemand als Wim Jonk daar neer, iemand als Marciano Vink. Zij kennen de club door en door. Zij dwingen respect af. Als zij iets zeggen, luistert iedereen. Haal voormalig Ajax-spelers terug. Zolang dat niet gebeurt, gaat alles op de huidige voet door en vrees ik dat de jeugdopleiding van Ajax alleen maar verder afglijdt. Dat doet me pijn”, besluit hij.

