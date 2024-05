Arne Slot ziet Nederlander contract niet verlengen bij Liverpool en vertrekken

Keeperstrainer John Achterberg gaat Liverpool na vijftien seizoenen verlaten, zo heeft The Athletic woensdagmiddag bekendgemaakt. De 52-jarige Nederlander heeft besloten zijn contract niet te verlegen en zal daardoor op Anfield niet gaan samenwerken met Feyenoord-trainer Arne Slot.

Achterberg heeft volgens het doorgaans goed ingevoerde Engelse medium besloten om zijn contract, dat afliep, niet te verlengen. De keeperstrainer volgt daarmee het besluit van Jürgen Klopp en Pepijn Lijnders om het hoofdstuk Liverpool in zijn loopbaan als trainer na afloop van dit seizoen af te sluiten. De Nederlander is sinds 2011 actief als keeperstrainer van het eerste elftal van The Reds en in de jaren daarvoor droeg hij zijn steentje bij aan de ontwikkeling van de doelmannen uit de jeugdopleiding van Liverpool.

Het betekent een afscheid na veel succesvolle jaren, maar ook geen samenwerking met zijn landgenoot Slot. De trainer van Feyenoord, die spoedig gepresenteerd lijkt te worden als nieuwe trainer van Liverpool, zal daardoor op zoek moeten gaan naar een nieuwe keeperstrainer voor The Reds.

Voor wie het vertrek van Achterberg een aderlating zal zijn, is Liverpool-goalie Alisson. De geboren Utrechter kon uitstekend opschieten met de Braziliaan, die op voorspraak van de 52-jarige keeperstrainer van AS Roma naar Anfield werd gehaald. Daar is hij momenteel nog steeds de onbetwiste eerste doelman.

