Schandalig moment tijdens Roda JC - SC Cambuur: ‘Die man is simpelweg incompetent’

Roda JC boekte vrijdagavond weliswaar een 2-0 overwinning op SC Cambuur en heeft daardoor volgende week op bezoek bij FC Groningen aan één punt genoeg om promotie naar de Eredivisie te bewerkstelligen, maar het had tegen de Friezen ook heel anders kunnen aflopen. De bezoekers hadden in de tweede helft bij een 1-0 tussenstand recht op een strafschop na een overduidelijke handsbal van . Scheidsrechter Sander van der Eijk wilde echter van niets weten.

De voorlaatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie werd er eentje voor in de boeken. Willem II, Roda JC én FC Groningen streden om promotie. De Tilburgers stevenden op bezoek bij FC Dordrecht heel lang af op een 1-0 nederlaag, maar werden diep in de blessuretijd gered door een rake kopbal van Michael de Leeuw. Willem II had aan een punt genoeg om promotie naar de Eredivisie veilig te stellen, mede doordat FC Groningen en Roda JC volgende week nog tegenover elkaar staan. Dat wordt een rechtstreeks gevecht om het tweede promotieticket. Roda JC heeft op dit moment de beste papieren. De voorsprong op FC Groningen is immers drie punten.

Artikel gaat verder onder video

Het verschil had ook zomaar één punt kunnen zijn. Roda JC had het vrijdagavond op eigen veld heel lang heel lastig tegen SC Cambuur. Sami Ouaissa opende pas na 65 minuten de score. Slechts een paar minuten later hadden de bezoekers recht op een strafschop. SC Cambuur-back Thomas Poll stoomde op aan de linkerkant. Hij werd afgestopt door twee tegenstanders, maar daarbij sloeg Didden de bal overduidelijk met zijn rechterhand over de achterlijn. Strafschop, zou je zeggen. Maar scheidsrechter Van der Eijk wees naar de cornervlag en ook zijn assistent, die op de achterlijn stond, constateerde blijkbaar geen handsbal. Het besluit van de arbitrage leidde tot ongeloof bij de kijkers. “Van der Eijk de slechtste scheidsrechter op de Nederlandse velden” en “de Nederlandse arbitrage beslist wekelijks wedstrijden en zijn erbarmelijk slecht, maar dit is gewoon honderd procent matchfixing”, klinkt het onder meer op X.

Er is in de Keuken Kampioen Divisie geen videoscheidsrechter aanwezig, dus er was niemand - op de spelers van SC Cambuur na - die Van der Eijk kon wijzen op de handsbal van Didden. Een pijnlijke fout. Nog geen tien minuten later verdubbelde Václav Sejk de score namens Roda JC, waarmee de wedstrijd wel beslist was. “Kijk KNVB, door zulke scheidsrechters worden drie clubs benadeeld in een hele belangrijke fase van de competitie”, zo klinkt het. Het zal moeten blijken of de fout consequenties heeft voor Van der Eijk. “De lijst met stompzinnige fouten van deze scheids is te lang. Die man is simpelweg incompetent. Hoeft niet erg te zijn, maar zet hem op andere wedstrijden”, zo raadt iemand de voetbalbond aan.

Roda JC dacht overigens met de 2-0 overwinning op SC Cambuur het promotieticket al binnen te hebben. FC Groningen keek in de uitwedstrijd tegen Telstar lang tegen een 1-0 achterstand aan. De formatie van coach Dick Lukkien maakte diep in de blessuretijd nog gelijk, maar dat drong in Kerkrade niet meteen door. Roda JC-supporters hadden het veld al betreden en vierden feest met de spelers, zeker nadat de stadionspeaker had omgeroepen dat Telstar nog 2-1 had gemaakt. Dat was echter niet het geval.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pierre van Hooijdonk en Jan Joost van Gangelen met stomheid geslagen tijdens uitzending ESPN

Pierre van Hooijdonk en Jan Joost van Gangelen zijn verbaasd: "Dit is waanzinnig."