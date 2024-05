Kuyt blikt terug op vervelende wissel: 'Dat is nooit prettig, zeker niet als er nog heel veel voor te spelen is'

Dirk Kuyt baalt nog altijd van zijn wissel in de finale van het Wereldkampioenschap 2010 in Zuid-Afrika tussen Nederland en Spanje. De voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord en Liverpool werd na 71 minuten vervangen door Eljero Elia.

Toenmalig bondscoach Bert van Marwijk had tijdens het eindtoernooi in Zuid-Afrika niets te klagen over de bezetting voorin. Naast Kuyt had hij ook voor Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Arjen Robben, Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar een plek ingeruimd in zijn selectie. Robben ontbrak vanwege een hamstringblessure in de eerste twee groepsduels, waardoor de voorste vier posities tegen Denemarken en Japan werden ingevuld door Kuyt, Sneijder, Van der Vaart en Van Persie. Robben maakte in de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen zijn rentree en zou vervolgens in alle knock-outwedstrijden aan de aftrap verschijnen.

Kuyt behield zijn basisplaats, ook in de finale tegen Spanje. Maar na 71 minuten zat zijn wedstrijd erop. Kuyt was de eerste Nederlander die in de eindstrijd naar de kant werd gehaald door Van Marwijk. “Het is natuurlijk nooit prettig om vroegtijdig naar de kant te gaan, zeker niet als er nog heel veel voor te spelen is”, blikt Kuyt in het programma Life After Football Footgolf: Oman van RTL7 terug op dat moment. De Katwijker maakte plaats voor Elia, die tot dan toe in elke wedstrijd behalve de kwartfinale tegen Brazilië was ingevallen. Elia maakte vooral tegen Denemarken veel indruk. “Ik denk dat Eljero een jonge speler was die echt iets kon forceren”, zegt Kuyt. “Dat was eigenlijk al vanaf het begin van het toernooi.”

Elia speelde zijn directe Deense tegenstander helemaal tureluurs en stond aan de basis van de 2-0. De voormalig vleugelspeler van onder meer FC Twente, HSV en Juventus raakte de paal, waarna Kuyt in de rebound kon binnentikken. “Altijd als Eljero erin kwam, dan gebeurde er iets”, is Kuyt lovend over zijn voormalig ploeggenoot, ook bij Feyenoord. Elia kijkt, ondanks de verloren finale (1-0), met een trots gevoel terug op het toernooi en zijn invalbeurt tegen Spanje. “Voor mij was het een supermoment. Ik kwam erin. Dat was mijn droom, de WK-finale. Mijn ouders trots maken, familie en vrienden. Daar stond ik dan als jongste speler op het veld.”

Helaas voor het Nederlands elftal kon Elia tegen Spanje niet het verschil maken. De finale stevende na bijna 120 doelpuntloze minuten af op een strafschoppenreeks, maar een treffer van Andrés Iniesta diep in de tweede helft van de verlenging bezorgde Spanje de wereldbeker. Kuyt heeft bijna veertien jaar later nog altijd het ‘overtuigende’ gevoel dat Oranje vanaf elf meter aan het langste eind had getrokken.

