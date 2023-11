Van der Gijp walgt van nieuw plan John de Mol: 'Laat me met rust, ik ben niet seniel'

De mannen van Vandaag Inside bezorgen SBS6 uitstekende kijkcijfers en dus probeert Talpa ze maximaal te benutten. Er ligt bijvoorbeeld een plan om een carnavalsplaat op te nemen met René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee. Het is echter duidelijk dat Van der Gijp daar niet op zit te wachten.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp zegt Van der Gijp dat iemand aan Talpa-baas John de Mol het idee heeft geopperd. “Dan zegt John de Mol, een man van 65 (68, red.), over mannen van 62 (Van der Gijp) en 74 (Derksen) – we laten Wilfred even links liggen – ‘dat lijkt me een geweldig idee’. Dan denk ik: John, ik doe gewoon m’n tv-programmaatje voor jou. Er kijken elke dag 1,2 miljoen mensen. Maar laat me verder met rust!”

“Dan moet ik straks weer degene zijn die zegt: ik ben toch niet seniel, ik ga toch geen carnavalsplaat maken? John kan ook denken: die mannen zijn op leeftijd, laat ze lekker met rust”, vervolgt Van der Gijp. De enige Vandaag Inside-ster die wel zin lijkt te hebben in het plan, is Genee. “Wilfred roept dan tegen mij: ‘Dat is toch geweldig, zo’n plaat?’ Ik wil dan bijna gaan gillen, iemand slaan, met iets gooien… Ligt dat nou aan mij? Johan denkt ook: zoek het uit.”