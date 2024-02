Donny van de Beek krijgt enorm pijnlijk nieuws in persoonlijk gesprek met trainer Eintracht Frankfurt

is door Eintracht Frankfurt niet ingeschreven voor de Conference League. De Nederlandse middenvelder valt buiten de boot, omdat Eintracht slechts drie spelers mag toevoegen aan de lijst.

Eintracht Frankfurt speelt deze maand tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde. De Duitse club haalde in de winter meerdere nieuwe spelers binnen, waaronder aanvallers Sasa Kalajdzic en Hugo Ekitiké en middenvelder Van de Beek, die wordt gehuurd van Manchester United.

Volgens BILD was al duidelijk dat Kalajdzic en Ekitiké opgenomen zouden worden op de spelerslijst. Toppmöller heeft de derde plaats toegekend aan linksback Philipp Max, die er in de groepsfase niet bij was. De trainer denkt in de knock-outfase meer aan Max te hebben dan aan aan Van de Beek en heeft dat in een persoonlijk gesprek laten weten aan de Nederlander.

Van de Beek heeft tot dusver drie wedstrijden gespeeld voor Eintracht. Volgens BILD waren er 'positieve signalen' in zijn spel, maar laat hij over het geheel nog te weinig zien. Zaterdag mocht hij niet eens invallen tegen 1. FC Köln (2-0 nederlaag). Dat hij buiten de Europese selectie wordt gelaten, is een nieuwe klap.