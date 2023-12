Romano: Van de Beek verkiest Duits avontuur boven hereniging met Ajax-ploeggenoot

Fabrizio Romano komt woensdagochtend met nieuws over de toekomst van . De Nederlandse middenvelder is volgens de Italiaanse transfergoeroe hard op weg om Manchester United op huurbasis te gaan verruilen voor het Duitse Eintracht Frankfurt.

Op X kan Romano 'exclusief' melden dat Van de Beek een overstap naar de Europa League-winnaar van 2022 'ziet zitten'. "De gesprekken tussen de clubs gaan de goede kant op", schrijft hij daarbij. Dat de 26-jarige speler uit Nijkerkerveen Manchester tijdelijk achter zich gaat laten is in ieder geval logisch: Erik ten Hag doet ook dit seizoen nauwelijks een beroep op zijn voormalige Ajax-pupil. Vooralsnog maakte hij in de Premier League slechts twee speelminuten, als late invaller in het thuisduel met Crystal Palace (0-1 verlies). Tegen diezelfde tegenstander mocht hij in de League Cup (3-0 winst) negentien minuten opdraven.

Artikel gaat verder onder video

Geen hereniging

Mocht Van de Beek inderdaad naar Frankfurt vertrekken, dan betekent dat bovendien dat hij de mogelijkheid om herenigd te worden met een voormalig Ajax-ploeggenoot laat liggen. De Spaanse koploper Girona, sinds deze zomer de werkgever van Daley Blind, is immers ook geïnteresseerd, zo werd dinsdag al duidelijk.

Niet succesvol

Met een winters vertrek uit Manchester zou voor de tweede keer een tijdelijk einde komen aan de weinig succesvolle periode die Van de Beek in het shirt van de Engelse topclub beleeft. In de zomer van 2020 telden de Mancunians nog 39 miljoen euro neer om hem over te nemen van Ajax, waar hij indruk maakte in het elftal van Ten Hag dat in 2019 de halve finale van de Champions League wist te bereiken. Vooralsnog vond hij in 62 wedstrijden, waarvan het leeuwendeel als invaller, slechts twee keer het net. Ook een verhuur aan Everton in de tweede helft van het seizoen 2020-2021 bood weinig soelaas: in zeven wedstrijden trof hij één keer doel namens The Toffees. De 19-voudig international verdween dan ook volledig uit beeld bij Oranje, waarvoor hij in maart 2021 zijn laatste wedstrijd speelde.