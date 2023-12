BILD onthult salaris van Van de Beek dat Eintracht Frankfurt niet kan betalen

Manchester United en Eintracht Frankfurt onderhandelen over een huurtransfer van , zo bevestigt Christian Falk van BILD. Een belangrijk discussiepunt is het salaris van de Nederlandse middenvelder.

Volgens Falk strijkt Van de Beek bij Manchester United jaarlijks zeven miljoen euro op. Eintracht Frankfurt kan dat niet betalen. De huidige werkgever van Van de Beek zal zodoende water bij de wijn moeten doen om een overgang mogelijk te maken.

De kans is groot dat er in januari (voorlopig) een einde komt aan het dienstverband van Van de Beek bij Manchester United. De oud-speler van Ajax staat op de nominatie om Old Trafford te verlaten. Naast Eintracht Frankfurt zou ook Girona de middenvelder willen inlijven.

Van de Beek maakte in de zomer van 2020 voor maximaal 44 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United. In dienst van de Engelse topclub wist hij nooit een vaste waarde te worden. Dit seizoen kwam Van de Beek in alle competities 21 minuten (verdeeld over twee wedstrijden) in actie voor Manchester United.