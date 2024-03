'Teleurstellende Van de Beek dreigt opnieuw in uitzichtloze situatie te belanden'

De kans dat Eintracht Frankfurt aan het einde van het seizoen gebruik maakt van de optie om definitief over te nemen van Manchester United is momenteel zeer klein, schrijft de Duitse krant BILD. De inmiddels 26-jarige Nederlander verruilde Old Trafford afgelopen winter op huurbasis voor de huidige nummer zes van de Bundesliga, maar weet ook in Duitsland nauwelijks te overtuigen.

United telde in de zomer van 2020 nog een bedrag van 39 miljoen euro neer om Van de Beek over te nemen van Ajax, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en waarbij in het seizoen 2018/19 een belangrijke rol speelde bij het bereiken van de halve finale van de Champions League. Zijn Engelse avontuur liep echter uit op een deceptie, ook na de komst van zijn voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag kwam Van de Beek nauwelijks in aanmerking voor speelminuten in Manchester, terwijl een verhuur aan Everton in de tweede helft van het seizoen 2021/22 ook geen soelaas bood.

Afgelopen winter bood Eintracht de 19-voudig Oranje-international een nieuwe kans. Van de Beek kwam op huurbasis over naar de Bundesliga-club, die tevens een optie tot koop ter waarde van zo'n tien miljoen euro zou hebben bedongen. Vooralsnog komt Van de Beek echter ook in Frankfurt niet uit de verf: zo schreef de club hem niet in voor de knock-outfase van de Conference League en had hij slechts in vier van de tien competitiewedstrijden die de club sinds de winter speelde een basisplaats. Daarin wist Van de Beek niet te scoren en ook geen assist achter zijn naam te krijgen.

Volgens BILD is de kans dan ook klein dat Van de Beek ook volgend seizoen in het rood en zwart van Eintracht te bewonderen zal zijn. "De club wist dat de Nederlander niet in goede vorm zou binnenkomen", schrijft de grootste krant van Duitsland. "Toch waren de verwachtingen hooggespannen", vervolgt het artikel, "maar de oud-speler van Ajax stelt over de hele linie teleur!". Inmiddels is Van de Beek ver gezakt in de pikorde ('niet eens meer plan-B'), waardoor de kans groot lijkt dat de Nederlander na de zomer terugkeert naar Manchester: "Als dit zo blijft, zal Eintracht de optie tot koop deze zomer definitief niet uitoefenen", weet de krant. Van de Beek ligt nog tot medio 2025 vast bij United.