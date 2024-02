Mooi nieuws voor en zijn partner Estelle Bergkamp. Het koppel is voor de twee keer ouder geworden. Donderdag zag zoontje Navy van de Beek het levenslicht, zo maken de twee bekend.

Het koppel plaatst zaterdag op Instagram een foto van het pasgeboren kindje. Ze worden gefeliciteerd door onder meer Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Perr Schuurs en door Mikky Kiemeney, de vriendin van Frenkie de Jong.

In april 2022 werd dochter Lomée al geboren. Van de Beek en Bergkamp, de 27-jarige dochter van Dennis Bergkamp, zijn al sinds 2019 samen. Van de Beek speelt momenteel op huurbasis bij Eintracht Frankfurt.

