Mossou baalt: 'Een grote belofte, die zijn carrière de laatste jaren natuurlijk wel een beetje heeft verkloot'

Sjoerd Mossou vindt het zonde dat niet eerder is vertrokken bij Manchester United. De middenvelder maakte in de zomer van 2020 de overstap van Ajax naar de Engelse grootmacht en kende een veelbelovende start, maar slaagde er uiteindelijk ook onder Erik ten Hag niet in om een basisplaats te veroveren. Van de Beek tekende maandag bij Eintracht Frankfurt en Mossou hoopt dat hij er in Duitsland weer aan te pas komt.

Van de Beek was een van de belangrijkste pionnen in het Ajax-elftal van Ten Hag dat niet alleen in Nederland, maar ook buiten de eigen landsgrenzen veel indruk maakte. De ontwikkeling van de middenvelder bleef niet onopgemerkt. Hij onderhandelde met Real Madrid over een transfer na het seizoen 2019/20, maar die club zette uiteindelijk een streep door zijn komst. Met een overgang naar Manchester United kreeg Van de Beek alsnog zijn beloning voor een aantal sterke jaren bij Ajax. Hij was bij zijn debuut in Engeland meteen trefzeker en leek een mooie periode tegemoet te gaan, maar niets bleek minder waar.

Ook de aanstelling van Ten Hag zorgde er niet voor dat het huwelijk tussen Manchester United en Van de Beek alsnog een succes werd. De voormalig Ajacied raakte vorig seizoen zwaar geblesseerd en in de huidige jaargang kwam hij niet verder dan twee invalbeurten. Eintracht Frankfurt heeft hem nu van zijn reserverol in Engeland verlost. “Ik heb er wel een beetje een dubbel gevoel bij. Fan is een groot woord, maar ik vond het altijd wel een leuke speler”, zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Maar hij heeft zijn carrière de laatste jaren natuurlijk wel een beetje verkloot. Hij had geen enkel perspectief meer bij Manchester United, toch bij een trainer die hem op waarde zou moeten schatten. Maar hij kwam helemaal niet in de plannen voor en bleef maar en bleef maar.”

Van de Beek vertrok begin 2022 op huurbasis naar Everton, maar ook zijn periode bij de club uit Liverpool werd geen succes. Mossou denkt dat het salaris dat de middenvelder opstrijkt op Old Trafford een van de redenen is waarom hij nog lang bij Manchester United is gebleven. “Hij had natuurlijk een geweldig salaris daar. Dit zie je bij al die types daar bij United. Dan besluiten ze toch maar te blijven. Het is ook vaak voor clubs duur om ze te halen. Dat speelt ook een rol. Het is niet alleen de keuze van een speler, maar het is ook de kopende club die er vaak tegenaan loopt dat het een hoog salaris moet overnemen. Dat willen ze dan vervolgens niet.”

Mossou betreurt dat het er bij Van de Beek de afgelopen jaren niet is uitgekomen, terwijl hij toch een mooie toekomst tegemoet leek te gaan na zijn vertrek bij Ajax. Voor de Amsterdammers was hij in 175 wedstrijden goed voor 41 doelpunten en 34 assists. “Hij heeft 3,5 jaar bij United gezeten. Het is gewoon zonde. Hij was een Nederlands elftalspeler. Een grote belofte. Die heeft linksom rechtsom toch de verkeerde keuze gemaakt voor een hele moeilijke club, een club op z’n retour. Een club waar hij veel concurrentie had op de positie waar hij eventueel kon spelen en waar hij eerder minder is geworden dan beter.”

Nieuwe kans in Duitsland

Het is voor Van de Beek te hopen dat zijn keuze voor Eintracht Frankfurt goed uitpakt. De Nederlander, die negentien interlands speelde voor Oranje waarvan de laatste op 30 maart 2021, wordt dit jaar 27. “Je kunt altijd een keer een tegenvallende keuze maken als speler, dat is helemaal niet gek. Dat kan gebeuren, maar dan moet je daarna wel je herkansing maken. En dat is dit, hè”, stelt Mossou over de tijdelijke overgang naar Duitsland. “Maar hij heeft heel lang bijna niets gespeeld en de Bundesliga is natuurlijk ook gewoon een topcompetitie. Eintracht Frankfurt is ook gewoon een grote club, dus of hij daar meteen gaat spelen en van toegevoegde waarde is, dat moeten ze nog maar gaan zien.”