Donny van de Beek spreekt opmerkelijke ambitie uit bij presentatie in Frankfurt

(26) is woensdagmiddag gepresenteerd door het Duitse Eintracht Frankfurt. De nummer zes van de Bundesliga huurt de middenvelder voor de rest van het seizoen van Manchester United, waarna de club hem bovendien voor een zacht prijsje definitief kan overnemen. Van de Beek sprak bij zijn presentatie de ambitie uit om zich terug te knokken in het Nederlands elftal.

Al eerder werd duidelijk dat de toekomst van de oud-Ajacied in de Bundesliga zou liggen. Erik ten Hag deed dit seizoen nauwelijks een beroep op de speler waarmee hij in Amsterdam juist zoveel successen mocht vieren. De - in eerste instantie in ieder geval tijdelijke - overstap naar Frankfurt komt voor Van de Beek dan ook als geroepen.

"Het is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière en een nieuwe uitdaging", wordt de middenvelder geciteerd door het Algemeen Dagblad. Op 13 januari kan Van de Beek zijn debuut maken voor zijn nieuwe werkgever. Dan neemt Eintracht het op tegen het RB Leipzig van Xavi Simons. Op 27 april volgt mogelijk een weerzien met voormalig Ajax-ploeggenoten Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui. Op die datum speelt Eintracht het uitduel bij Bayern München, dat vlak voor de winterstop nog op een 5-1 nederlaag werd getrakteerd.

Oranje

Van de Beek speelde in maart 2021 zijn voorlopig laatste duel voor het Nederlands elftal, toen Gibraltar met 0-7 werd verslagen. De middenvelder kwam een kwartier voor tijd in het veld voor Davy Klaassen en tekende nog geen tien minuten later voor de 0-6. Sindsdien zat hij nog één keer bij de selectie, maar maakte hij geen minuten meer onder achtereenvolgens Frank de Boer, Louis van Gaal en Ronald Koeman. Met zijn overstap naar Duitsland hoopt Van de Beek weer in beeld te komen bij Oranje en mogelijk zelfs mee te gaan naar het EK van komende zomer. "Alles is mogelijk, maar eerst ligt mijn focus op Eintracht Frankfurt. Iedereen wil in het nationale team spelen, maar ik moet eerst wedstrijden bij mijn club gaan spelen."