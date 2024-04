'Ajax besprak terugkeer van Donny van de Beek en kwam tot helder oordeel'

had afgelopen winter naar Ajax terug kunnen keren, maar de club heeft die kans laten liggen, zo meldt Ajax Showtime. De Amsterdammers zagen de aanvallende middenvelder niet als toegevoegde waarde.

Van de Beek doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde vanaf 2016 tot 2020 in het eerste van de club. Hij was onderdeel van het elftal dat furore maakte in de Champions League in het seizoen 2018/19. Een plek in de halve finale was toen het eindstation. Ook viel hij in de Europa League-finale tegen Manchester United (2-0 verlies) in, twee seizoenen eerder. In 2020 haalde laatstgenoemde club de middenvelder op in Amsterdam voor minstens 39 en maximaal 44 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Van de Beek kon in Manchester vervolgens niet overtuigen en moest het vooral doen met invalbeurten. Hij probeerde recentelijk zijn carrière nieuw leven in te blazen met huurperiodes bij Everton en Eintracht Frankfurt, maar ook daar kon en kan hij zijn kwaliteiten nog niet echt tentoonstellen. In Duitsland zat Van de Beek de laatste drie competitieduels op de bank en werd hij ook niet ingebracht.

Volgens Ajax Showtime had de Amsterdamse club afgelopen winter de kans om Van de Beek over te nemen, maar heeft het dat toen niet gedaan omdat hij niet als versterking werd aangemerkt. Eerder vandaag bleek dat Frankfurt de optie tot koop in zijn huidige huurcontract niet gaat lichten, waardoor de middenvelder binnenkort weer terug zal keren in Manchester. Vanwege de magere bezetting op de nummer 10-positie is het mogelijk dat Ajax aankomende zomer alsnog aanklopt bij de zaakwaarnemer van de speler die 175 duels voor de Amsterdammers speelde.

