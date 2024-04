Fabrizio Romano komt met nieuws over toekomst Donny van de Beek

mag komende zomer op zoek naar een nieuwe club, schrijft Fabrizio Romano op X. De Nederlander speelt de tweede seizoenshelft op huurbasis voor Eintracht Frankfurt, maar keert na deze periode terug naar Manchester United, waar hij mag vertrekken.

Afgelopen winter maakte Van de Beek de tijdelijke overstap naar Frankfurt. In de huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen, waardoor de Duitsers de middenvelder voor elf miljoen euro plus drie miljoen aan bonussen definitief in mogen lijven. Volgens Romano heeft de clubleiding van Eintracht ervoor gekozen deze optie niet te lichten.

Artikel gaat verder onder video

Van de Beek maakte halverwege januari zijn debuut voor de ploeg uit Frankfurt in de wedstrijd tegen RB Leipzig. Daarna ging het snel bergafwaarts met de middenvelder, die alleen in zeven Bundesliga-duels in actie kwam, waarvan twee als invaller. Inmiddels zat hij ook al zes duels zonder speelminuten bij de selectie.

Bij Manchester United hoeft Van de Beek in het nieuwe seizoen niet op speeltijd te rekenen. Romano meldt dat de Nederlander komende zomer op zoek mag naar een nieuwe uitdaging.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Analist geeft live op televisie eerlijk toe te genieten van complete ondergang van Ajax

'Is leedvermaak een woord dat in jouw boek staat', vraagt Wytse van der Goot aan de gasten bij Rondo, met betrekking tot Ajax.