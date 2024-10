Kenneth Perez ergert zich aan jubelstemming bij Nederlandse club om Europees succes

Kenneth Perez vindt de jubelstemming van FC Twente naar aanleiding van het 1-1 gelijkspel van bijna twee weken in de Europa League op bezoek bij Manchester United, overdreven. Dat zegt de analist en oud-voetballer van de Enschedese club maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN.

FC Twente verraste op 25 september vriend en vijand door Manchester United op Old Trafford op een gelijkspel te houden. De Tukkers gaven dat resultaat een week later een verdienstelijk vervolg met ditmaal een 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen Fenerbahçe. “Ik vind dat die wedstrijd tegen Manchester United wel heel vaak terugkomt in de besprekingen over FC Twente. Het lijkt wel alsof ze bij Twente vinden dat ze hun doel nu hebben bereikt, alsof het seizoen al is geslaagd, door met 1-1 gelijk te spelen tegen Manchester United op Old Trafford”, zegt Perez.

“Ik vind dat FC Twente zichzelf te klein maakt”, vervolgt de Deen, die als voetballer twee jaar voor de club uit Enschede speelde en daarmee in het seizoen 2009/10 landskampioen van Nederland werd. Perez vindt FC Twente zichzelf tekort doet door de manier waarop men zich profileert in de media. “Ik vind dat Twente daarvoor een veel te grote club is, een veel te grote achterban heeft en te veel kwaliteit bezit. Het zit misschien een beetje in de aard bij de Tukkers, maar dat vind ik wel.”

“Hoelang je het mag hebben over zo’n wedstrijd tegen Manchester United? Tot de volgende wedstrijd”, stelt Perez. “Trainers hebben er na een wedstrijd altijd de mond vol van dat de focus alweer ligt op de volgende wedstrijd. Dan kun je het niet twee weken later nog steeds over die ene wedstrijd hebben, vind ik. Intern kan dat wel, maar dat hoef je niet naar buiten toe steeds te benoemen”

