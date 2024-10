Tadic stuurt berichtje naar ex-ploeggenoot van Ajax: 'Je bent goed bezig, ga zo door'

speelde vorige week tegen zijn oude club FC Twente, maar kwam ook een speler tegen die hij nog kent van zijn periode bij Ajax. De aanvaller van Fenerbahçe had een weerzien met en stuurde de linksback van Twente na de wedstrijd nog een persoonlijk berichtje.

Tadic maakte twintig minuten voor tijd de 1-1 en tekende daarmee voor de eindstand in De Grolsch Veste. Salah-Eddine vond de Serviër een enorm lastige tegenstander. “Ik kan wel waarderen hoe hij alles doet om er het maximale uit te halen. Uit een wedstrijd, ook uit zijn carrière. Hij lééft voor zijn sport. Maar hij is ook gewoon een heel fijne gast. Vandaag stuurde hij me nog een appje: Goed gespeeld gisteren, je bent goed bezig, ga zo door. Dat waardeer ik enorm”, zegt Salah-Eddine tegen Voetbal International.

Tadic speelde tussen 2018 en 2023 voor Ajax; Salah-Eddine sloot zich in 2018 aan bij de jeugdopleiding in Amsterdam en speelde in het seizoen 2021/22 één wedstrijd samen met Tadic. In de zomer van 2023 vertrok Tadic naar Fenerbahçe en leek Salah-Eddine door te breken bij Ajax. Hij kreeg van Maurice Steijn speeltijd in de beginfase van het seizoen 2023/24, maar voldeed niet aan de verwachtingen. Mede door de forse concurrentie op de linksbackpositie verloor Salah-Eddine zijn basisplek na twee wedstrijden.

Opvallend: Alex Kroes wilde met Ajax een speler, die sinds 27 juli niet meer voetbalt

‘Ajax miste Tadic en Klaassen’

“Ik deed wat ik kon, maar ik had liever in een andere periode de kans gekregen bij Ajax”, blikt hij terug. “Eerder had je oudere, ervaren spelers die de rest op sleeptouw namen. Dusan Tadic en Davy Klaassen bijvoorbeeld, die waren zo belangrijk voor het team. Zij staan voor wat Ajax betekent. Tadic is een echte kwaliteitsspeler, hij hield de groep bij elkaar. Davy is een echte Ajacied. Die jongens misten we vorig jaar.” Klaassen is inmiddels teruggekeerd in Amsterdam.

