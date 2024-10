Eljero Elia: 'Ten Hag en Rutten zetten mij en Arnautovic voor schut'

Eljero Elia bewaart warme herinneringen aan zijn tijd onder Fred Rutten en Erik ten Hag bij FC Twente. In zijn eerste seizoen bij Twente, 2007/08, was Rutten de hoofdtrainer en Ten Hag de assistent. De twee trainers probeerden Elia ‘klaar te stomen en wegwijs te maken in het leven buiten het voetbal om’, vertelt de aanvaller in een interview met De Telegraaf.

“Zij zijn degenen die me het meeste hebben bijgebracht”, vertelt Elia op de dag van de wedstrijd tussen Feyenoord en Twente, twee van zijn oude clubs. “Ze leerden me voorbereid te zijn, te laten groeien in het leven.” Zo moest Elia kranten lezen. “Ik moest me verdiepen in de mensen, de maatschappij. Dan vroegen ze: heb je ooit wel eens een krant vastgehad? Volgens mij alleen een keer een Playboy-blaadje.”

Op allerlei verschillende manieren probeerden Rutten en Ten Hag het kwartje te laten vallen bij Elia. Zo moesten Elia en ploeggenoot Marko Arnautovic na de trainingen op de club blijven. “Niet om krachttraining te doen, maar dan gingen we voetvolleyballen. Wij tegen Rutten en Ten Hag. We verloren con-ti-nu en begrepen maar niet hoe dat kon. We waren sneller, technischer. We konden het niet verkroppen. Fuck, hé.”

“Later kregen we in de gaten dat het niets met voetbal te maken had. Het had te maken met mentaliteit”, vertelt de inmiddels 37-jarige gestopte voetballer. “Niet laten provoceren, niet in discussie gaan. We werden gek, maar kregen later door dat alles draait om focus, om concentratie. Bij elke pass, bij elk schot op doel. Ze zetten ons voor schut en bevestigden pas waar ze mee bezig waren, toen we het eenmaal doorkregen en begonnen te winnen.”

