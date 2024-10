Britse journalist vergelijkt Manchester United met opvallende Eredivisionist

Manchester United speelt op dit moment niet op de toppen van zijn kunnen. De ploeg van Erik ten Hag staat dertiende in de Premier League en heeft het eerste duel in de Europa League, thuis tegen FC Twente, met 1-1 gelijkgespeeld. Tony Cascarino, oud-spits van Chelsea, vindt de ploeg doen denken aan PEC Zwolle.

Cascarino is momenteel 62 jaar en speelde tijdens zijn actieve carrière onder andere voor Olympique de Marseille en Chelsea. Hij ergert zich aan de speelstijl van United en komt vervolgens met een opvallende vergelijking. "Weet je waar Manchester United me op dit moment aan doet denken? Aan een middenmoter in de Eredivisie. Ik heb die competitie vijf jaar gevolgd en raakte soms gefrustreerd door de manier van spelen."

Volgens Cascarino zijn veel Nederlandse teams op dezelfde manier samen te vatten. "Ze spelen zonder doel, verdedigen in grote getalen en vallen aan als los zand, in plaats van als een eenheid. Veel Nederlandse teams spelen op die manier, met veel spelers achter de bal. Dat United nu lijkt op een team als PEC Zwolle, vat voor mij de teloorgang van United goed samen." Ook een nieuwe aankoop moet het ontgelden. "Zirkzee is een slechtere versie van Memphis Depay, die speelt op een flauwe manier."

De Ierse ex-voetballer vindt dat er snel een nieuw strijdplan moet worden bedacht in Manchester. "Sorry hoor, maar United kan zo niet spelen, die moeten dat doen met een helder doel voor ogen. Dit elftal is de bal kwijt zodra ze hem veroverd hebben. Op geen enkele manier kan United zo successen behalen." Het Nederlandse trainersgilde krijgt eveneens een veeg uit de pan. "In de Premier League coachten veel Nederlandse managers, maar weinigen vonden de sleutel tot succes."

