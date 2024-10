Voetbalfans genieten van uitspraken Arne Slot: Manchester United moet het ontgelden

Arne Slot is weliswaar nog maar een paar maanden werkzaam als trainer van Liverpool, maar hij lijkt nu al niet meer stuk te kunnen in Engeland. Dat heeft de voormalig trainer van onder meer AZ en Feyenoord niet alleen te danken aan de goede prestaties van Liverpool, maar ook aan zijn optredens in de pers. Op social media gaat men los over een uitspraak die Slot dinsdag deed in de aanloop naar de Champions League-ontmoeting met Bologna, waarbij hij - bewust of onbewust - een sneer uitdeelde naar Manchester United.

Slot heeft op Anfield de zware taak om succestrainer Jürgen Klopp te doen vergeten. De Duitser won met Liverpool onder meer de Champions League en de landstitel, maar vrijwel niemand lijkt het meer over hem te hebben. Dat is al een prestatie op zich van Slot. Liverpool gaat momenteel aan kop in de Premier League en was in de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Champions League veel te sterk voor AC Milan. Liverpool en Slot maken indruk en dat geldt voor de oefenmeester niet alleen voor zijn prestaties aan de zijlijn.

De persconferenties van Slot als hoofdtrainer van Liverpool waren vaak al een lust voor het oog en in dienst van Liverpool is dat niet anders. De Nederlander kreeg de verslaggevers en analisten in Engeland al veelvuldig aan het lachen. In de aanloop naar de tweede wedstrijd van Liverpool in de Champions League zijn het vooral de fans die genieten van een uitspraak van Slot. “Iedereen vertelt me dat een team uit de top van de competitie moeilijker te verslaan is dan een team dat ergens onderin staat… En we hebben er nog geen ontmoet”, zo wordt Slot geciteerd door Fabrizio Romano.

Kijk je enkel en alleen naar de ranglijst, dan is de uitspraak van Slot helemaal niet zo opvallend. Liverpool stond in de Premier League namelijk nog niet tegenover Manchester City, Arsenal, Chelsea of Aston Villa. De formatie van Slot nam het wel al op tegen Manchester United. Voor beide ploegen de belangrijkste en grootste wedstrijd van het jaar, maar Slot en zijn manschappen waren op 1 september jongstleden duidelijk een paar maatjes te groot voor Erik ten Hag, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee en consorten (0-3). Omdat Manchester United een van de grootste clubs ter wereld is en blijft, zou je dus kunnen zeggen dat Liverpool wel degelijk al een ‘topteam’ heeft getroffen. Dat Slot heeft gezegd dat dit niet het geval is, maakt nogal wat los op X.

Lof van de Liverpool-fans

De Liverpool-achterban is daarentegen niet zo bezig met Manchester United. De supporters genieten vooral van de manier waarop Slot zijn team en zichzelf presenteert. “Ik was absoluut onder de indruk van Arne Slot zijn botte opmerkingen”, zo schrijft iemand, doelend op onder meer uitspraken over Luiz Diaz en doelman Alisson. Velen zijn het met deze X-gebruiker eens. “Ja, ik ben erg onder de indruk van zijn interviews en visie op onze voortgang” en “Klopp was een emotionele man die de fans waardeerden en voelde als onze eigen man. Slot wil dat de fans eerst zijn voetbal waarderen en daarna pas hem. De resultaten helpen en ik hoop dat dit nog lang zo blijft”, zo klinken andere reacties.

Absolutely loving Arne Slot's bluntness, more or less, in the last few weeks he said:



You're top of the league?



“We haven't played any top team.”



Luis Diaz is doing well?



“Let's see if he can continue scoring against top sides.”



Alisson made good saves?



“He shouldn't have… pic.twitter.com/hMyWJLzTlI — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) October 1, 2024

