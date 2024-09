'Ajax heeft Jong Oranje-uitblinker veel te snel van de hand gedaan'

Henk Spaan is van mening dat Ajax veel te snel heeft besloten om te verkopen. Dat schrijft de journalist in zijn column voor Het Parool. De Amsterdammers verkochten de middenvelder annex rechtsback vorig seizoen aan FC Twente. Iets wat de club niet had moeten doen volgens Spaan.

De middenvelder van FC Twente was donderdagavond een van de uitblinkers bij de 5-0 overwinning van Jong Oranje op de leeftijdsgenoten van Noord-Macedonië en dat viel Spaan ook op. “Ik zag hem donderdag bij Jong Oranje en concludeerde: te snel van de hand gedaan door Ajax”, schrijft Spaan. “De zoveelste. Tegen Jong Noord-Macedonië speelde hij op tien en hij speelde goed. Op dit tot nu toe hoogste niveau kon hij simpel meekomen, vingers in de neus. Hij was de beste, met Van Bommel. Er was niemand meer die hem iets voorzei. Youri wist het al.”

Spaan geeft wel toe dat hij altijd een zwak heeft gehad voor Regeer, die hij in zijn column beoordeeld met een acht. “Ik zag hem voor het eerst in de O16, of O17, bij Ajax. Hij was net een jaar daarvoor bij ADO vandaan gekomen. De trainer die middag was de piepjonge Dave Vos. Youri en ik werden gek van hem”, aldus Spaan.

“Dave had het op zich genomen om Regeer hoogstpersoonlijk bij elke stap in het veld van zijn aanwijzingen te voorzien. Elke aanwijzing werd voorafgegaan door de schreeuw ‘Youri’. Geschrokken keek de jongen dan even op. Wat nou weer? Moest hij vooruit, achteruit, over de grond rollen, passen, schieten, een corner nemen of de bal over de zijlijn rossen? Elke actie werd voorgezegd. Ik wist één ding zeker: dit was niet wat ik onder ‘opleiden’ verstond.”

Ajax heeft terugkoopoptie op Regeer

FC Twente betaalde naar verluidt zo’n één miljoen euro voor de multifunctionele Regeer, die een contract tekende tot medio 2027 bij de Tukkers. Ajax heeft wel een terugkoopoptie bedongen op de 21-jarige speler. “Youri Regeer werd met een terugkoopclausule (vaak vijf keer de verkoopprijs) verkocht aan FC Twente. Daarmee dekte Mislintat zichzelf en Ajax in voor een mogelijke stormachtige ontwikkeling van de belofte. Het is iets wat in Engeland veel gebruikelijker is”, schreef Algemeen Dagblad-journalist Johan Inan vorig jaar.

