Jong Oranje maakt ongelooflijke goal: 'Dit lijkt van alle kanten nergens op'

Jong Oranje heeft vooralsnog geen kind aan de leeftijdgenoten van Noord-Macedonië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger stond halverwege de eerste helft al op een 2-0 voorsprong. zorgde voor een vroege voorsprong, waarna Noah Ihio de score verdubbelde. Dat had de spits van FC Utrecht en Jong Oranje vooral te danken aan de schutterende doelman van Noord-Macedonië.

Jong Oranje had zich donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Noord-Macedonië al kunnen verzekeren van een ticket voor het Europees Kampioenschap Onder-21, maar dan had Georgië eerder op de avond niet mogen winnen van Moldavië. Dat gebeurde wel, waardoor Reiziger en zijn spelers nog even zullen moeten wachten. Het duel met Georgië van komende maandag moet een feestwedstrijd worden. Daar heeft het donderdag tegen Noord-Macedonië al heel veel van weg.

Regeer opende op aangeven van Ohio al na twee minuten de score en een kleine twintig minuten later was het de beurt aan Ohio zelf. Daarbij had hij wel hulp van Marko Alchevski. De doelman van Noord-Macedonië probeerde zich onder de druk uit te voetballen, maar leverde de bal heel slordig in. Die kwam vervolgens voor de voeten van Ohio. Alchevski kreeg door het matige schot van Ohio de kans om zijn fout goed te maken, maar blunderde erop los. Een ogenschijnlijk houdbaar schot ging via Alchevski zijn handen door zijn benen door het doel in.

ESPN-commentator Mark van Rijswijk kon zijn ogen niet geloven. “Ohio scoort, maar vraag eigenlijk niet hoe. Dit lijkt van alle kanten nergens op, met name van Marko Alchevski”, zo klonk het.

