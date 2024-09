Reiziger neemt hard besluit en zet groot Feyenoord-talent op de tribune

kan deze interlandperiode zijn debuut maken in Jong Oranje, maar dat zal in ieder geval niet donderdagavond gebeuren. De middenvelder, die tijdens de voorbereiding op dit seizoen indruk maakte bij Feyenoord, behoort niet tot de wedstrijdselectie voor het kwalificatieduel met Noord-Macedonië. Bondscoach Michael Reiziger moet keuzes maken en heeft besloten om het talent van Feyenoord op de tribune te zetten.

Zechiël maakte in de zomer van 2018 de overstap van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam naar die van Feyenoord. De middenvelder staat te boek als groot talent en hij bewees in de aanloop naar dit seizoen waarom. Zechiël mocht zich vorig seizoen onder Arne Slot al een aantal keer laten zien in de hoofdmacht en maakt sinds de aanstelling van Brian Priske definitief onderdeel uit van het eerste. Hij kwam dit seizoen al drie keer in actie en had in de uitwedstrijd tegen Sparta nog een basisplaats.

Zechiël zijn ontwikkeling bij Feyenoord blijft niet onopgemerkt. Reiziger beloonde de jonge middenvelder met een uitverkiezing voor Jong Oranje. De beloften spelen donderdagavond de kwalificatiewedstrijd tegen de leeftijdgenoten van Noord-Macedonië, maar Zechiël zal zijn opwachting in ieder geval niet maken. “Die zit op de tribune. Je moet keuzes maken. We kunnen niet iedereen op de bank zetten, want we mogen maar een aantal op de bank hebben”, zo vertelt Reiziger voorafgaand aan het kwalificatieduel voor de camera van ESPN.

Milambo debuteert in Jong Oranje

Waar Zechiël dus nog even zal moeten wachten op zijn eerste minuten in Jong Oranje, maakt zijn teamgenoot bij Feyenoord Antoni Milambo tegen Noord-Macedonië wél zijn debuut. De 19-jarige middenvelder maakt indruk bij Feyenoord en mag zich donderdagavond dus laten zien in het shirt van Oranje. “Hij heeft het heel goed gedaan op de training. Ik denk ook dat dit een wedstrijd kan zijn die op zijn lijf geschreven is. Laag beginnen en hoog eindigen in het strafschopgebied. Hij kan dat en hij heeft ook scorend vermogen”, is Reiziger lovend over Milambo.

De ontmoeting tussen Jong Oranje en Jong Noord-Macedonië begint om 20.00 uur. De wedstrijd wordt gespeeld in het stadion van Almere City.

