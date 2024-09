Champions League-spelerslijst Feyenoord kent één opvallende afwezige

Feyenoord heeft de spelerslijst ingediend voor de competitiefase van de Champions League. De spelerslijst kent één opvallende afwezige: zomeraanwinst valt buiten de boot.

Clubs dienen zowel een A-lijst als een B-lijst in. Op de A-lijst mogen maximaal 25 spelers staan, onder wie minstens twee doelmannen. Feyenoord heeft ervoor gekozen om Justin Bijlow, Timon Wellenreuther en de negentienjarige Mannou Berger als keepers op de lijst te zetten. Er is geen plek ingeruimd voor de eveneens negentienjarige Andreev, overgekomen van Levski Sofia.

Op de B-lijst geldt geen spelerslimiet, maar daar mogen alleen spelers op staan die tussen hun 15de en 21ste minimaal twee aaneengesloten seizoenen voor hun club hebben gespeeld. Bij Feyenoord valt te denken aan Gjivai Zechiël, die niet op de A-lijst staat, maar als speler op de B-lijst toch in actie kan komen in de Champions League. Voor Andreev geldt dat logischerwijs niet.

Quilindschy Hartman ontbreekt ook

Ook Quilindschy Hartman ontbreekt op de A-lijst van trainer Brian Priske. De linksback is door een zware knieblessure langere tijd uitgeschakeld. Mogelijk komt hij pas in 2025 weer in actie. Omdat hij voldoet aan de criteria van de B-lijst, zou hij in actie kunnen komen in de competitiefase indien hij tijdig hersteld is. De laatste wedstrijd daarvan is op woensdag 29 januari 2025, uit tegen OSC Lille. Feyenoord begint op donderdag 19 september thuis tegen Bayer Leverkusen.

Spelerslijst Feyenoord in de Champions League

Doelmannen: Justin Bijlow, Timon Wellenreuther, Mannou Berger

Verdedigers: Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Gijs Smal, Facundo González, Hugo Bueno, Gernot Trauner, Jeyland Mitchell, Jordan Lotomba, Dávid Hancko

Middenvelders: In-beom Hwang, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, Calvin Stengs, Antoni Milambo, Chris-Kévin Nadje

Aanvallers: Ayase Ueda, Igor Paixão, Luka Ivanusec, Julián Carranza, Anis Hadj-Moussa, Santiago Giménez, Ibrahim Osman.

