Noah Ohio steelt harten van voetbalfans met interview na NAC - FC Utrecht

bezorgde FC Utrecht zaterdagavond een 1-2 zege op NAC Breda met twee doelpunten in de blessuretijd. De aanvaller leverde na de wedstrijd een goudeerlijke analyse voor de tv-camera’s en steelt daarmee de harten van de nodige voetbalfans.

“Dit is zeker gestolen, ja. Like a thief in the night. Zeker. Zeker gestolen. Maar ja, dat is voetbal”, erkende de lachende Ohio in gesprek met de NOS. Ook over zijn doelpunten was hij eerlijk. “Ik wist niet eens waar die bal was”, zei hij over zijn eerste goal. “Ik probeerde gewoon meteen die bal te raken.” En over de tweede: “Die miste ik ook bijna.”

Ook bij ESPN was Ohio eerlijk over de wedstrijd. Hij kreeg de vraag of hij zo laat in de wedstrijd, bij een 1-0 achterstand, nog geloofde in een overwinning. “Ja zeker. Nou, misschien niet zeker. Maar ik geloofde wel dat we nog één kans zouden krijgen.”

Onder de Instagram-video van de NOS regent het positieve reacties. “Leuke kerel. Mag vaker voor de camera”, klinkt het bijvoorbeeld. “Hahaha, deze man is gewoon Brobbey 2.0. Heerlijk interview.” Een andere voetbalfan schrijft: “Kijk hier hou ik van. Gewoon eerlijk. Boem: ‘Ja is gestolen. Maar dat is voetbal hé.’”

“Prima kerel, alleen jammer van de manier van juichen”, schrijft een andere Instagram-gebruiker, die daarmee doelt op de wijze waarop Ohio de 1-2 vierde. Ohio meldde zich na zijn winnende treffer in minuut 96 bij de harde kern van NAC in het stadion. De jeugdinternational van Oranje bleef provocatief staan bij de achterlijn en kreeg vervolgens ontzettend veel bier naar zich toe geworpen.

ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen vond ook dat Ohio zijn doelpunt niet op die manier had moeten vieren. Zelf zegt Ohio daarover: "Dat was onnodig en had ik beter niet kunnen doen. Maar goed, in de emoties kunnen dat soort dingen gebeuren. Man, ik was gewoon superblij."

