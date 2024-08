Jan Joost van Gangelen veroordeelt gedrag van Noah Ohio na winnende goal: ‘In hemelsnaam!’

bezorgde FC Utrecht zaterdagavond met twee doelpunten in blessuretijd een spectaculaire overwinning op NAC Breda (1-2). De 21-jarige spits kreeg na zijn winnende goal een bierdouche van de NAC-supporters, hetgeen hij volgens Jan Joost van Gangelen volledig aan zichzelf te wijten heeft.

Ohio meldde zich na zijn winnende treffer in minuut 96 bij de harde kern van NAC in het stadion. De jeugdinternational van Oranje bleef provocatief staan bij de achterlijn en kreeg vervolgens ontzettend veel bier naar zich toe geworpen. “Ohio gaat daar voor de NAC-supporters staan. Ga daar nou in hemelsnaam weg!”, reageert Van Gangelen in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN bij het zien van de beelden.

Collega-presentator Aletha Leidelmeijer neemt het op voor Ohio: “Nou, en gooi gewoon niet met bier. Dit slaat nergens op. Dat provoceren mag niet, maar dit gooien… Jongens, gaan we weer!”

