Jong Oranje boekt heerlijke zege en heeft EK-ticket nu écht bijna binnen

Jong Oranje heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan met het oog op kwalificatie voor het Europees Kampioenschap van volgend jaar in Slowakije. De formatie van bondscoach Michael Reiziger was in Almere met ruime cijfers te sterk voor de leeftijdgenoten van Noord-Macedonië: 5-0. Daardoor kan Jong Oranje maandag tegen Jong Georgië deelname aan het EK veiligstellen.

Voor de formatie van Reiziger had het donderdagavond al zover kunnen zijn. Daarbij was het wel afhankelijk van het resultaat van Jong Georgië. De eerste achtervolger was echter met duidelijke cijfers te sterk voor Jong Moldavië, waardoor Jong Oranje wist wat het in Almere tegen Jong Noord Macedonië te doen stond: winnen. Dat vormde geen enkel probleem. Nederland opende al in de tweede minuut de score. Na een fraaie pass van Noah Ohio schoot Youri Regeer in de verre hoek binnen: 1-0.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Reiziger neemt hard besluit en zet groot Feyenoord-talent op de tribune

Ohio was de grote uitblinker bij Jong Oranje. De sterke spits streek afgelopen zomer neer in Utrecht en maakte zich binnen no time geliefd bij het publiek uit de Domstad. Zo bezorgde hij de FC onlangs nog met twee doelpunten hoogstpersoonlijk de overwinning op NAC Breda (1-2). Ohio trok zijn vorm moeiteloos door naar Jong Oranje. Na zijn assist voor de 1-0 was hij degene die de score halverwege de eerste helft verdubbelde. Na behoorlijk wat geblunder van de doelman van Noord-Macedonië mocht Ohio juichen: 2-0.

LEES OOK: Noah Ohio steelt harten van voetbalfans met interview na NAC - FC Utrecht

Jong Oranje gaat na rust vrolijk verder

Daarmee beleefde Nederland een moeiteloze eerste helft. Enige smet was het uitvallen van Finn van Breemen, die zich al na 28 minuten moest laten vervangen. Youri Baas kwam voor hem in de plaats en bij aanvang van de tweede helft verving Anass Salah-Eddine de eveneens niet geheel fitte Dirk Proper. Ondanks de wijzigingen bleef Jong Oranje frivool en goed voetballen. Million Manhoef maakte er 3-0 én 4-0 van en Regeer schoot met zijn tweede de 5-0 tegen de touwen. Nederland had er in de slotfase nog een paar bij kunnen maken. Emanuel Emegha viel in en ging op zoek naar een goaltje. Dat had hij kunnen maken op aangeven van Salah-Eddine, maar hij kwam net niet bij de bal.

Regeer kreeg nog wat mogelijkheden op zijn derde van de avond, maar een hattrick bleef uit. Dankzij de 5-0 overwinning blijft Jong Oranje foutloos en komt het op 27 punten uit negen wedstrijden. Reiziger en zijn manschappen hebben maandag tegen Jong Georgië aan één punt voldoende om kwalificatie voor het EK van volgend jaar in Slowakije veilig te stellen.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

🦁 Youri Regeer maakt zijn tweede van de avond 👏✨



Jong Oranje 5️⃣ - 0️⃣ Jong Noord-Macedonië — ESPN NL (@ESPNnl) September 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ja, ik vind ook dat ik te weinig interlands op mijn naam heb bij Oranje'

Een twaalfvoudig international van het Nederlands elftal hoopt dat er nog heel veel interlands bij komen.