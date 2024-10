'Ajax heeft driejarig contract klaarliggen voor vroegere publiekslieveling'

Ajax hoopt zich komende zomer alsnog te versterken met voormalig publiekslieveling , zo weet de Engelse tabloid The Sun vrijdag te melden. De 32-jarige Deen is bezig aan zijn laatste contractjaar bij Manchester United en zou dus transfervrij kunnen terugkeren bij de club waar hij zijn profcarrière begon.

De middenvelder speelde tussen 2010 en 2013 163 wedstrijden in Ajax 1, goed voor 32 doelpunten en 65 assists. Hij werd met Ajax driemaal kampioen van Nederland, alvorens in de zomer van 2013 over te stappen naar Tottenham Hotspur. Na een kortstondig avontuur bij Internazionale keerde hij in de winter van 2022 terug in Engeland, bij Brentford. Manchester United had na een halfjaar genoeg gezien en haalde hem in de zomer van dat jaar naar Old Trafford.

Eriksen is cijfermatig uitstekend aan zijn derde seizoen in Manchester begonnen. Na acht gespeelde wedstrijden staat de teller al op drie goals en evenzoveel assists voor de Deen, die daarmee zijn totale productie van vorig seizoen (één goal en drie assists) nú al overtroffen heeft. Desondanks ligt het volgens bovengenoemde krant niet in de lijn der verwachting dat de clubleiding Eriksen een nieuw contract aan gaat bieden.

Over belangstelling heeft Eriksen volgens The Sun niet te klagen. Onder meer vanuit de Verenigde Staten en Saudi-Arabië zou de situatie van de middenvelder nauwlettend in de gaten gehouden worden. Ajax heeft echter de beste papieren in de strijd om Eriksen, zo leest het. "De Nederlandse grootmacht zou bereid zijn om hem een driejarig contract aan te bieden, waarmee de weg vrij is voor Eriksen om zijn carrière bij Ajax te beëindigen", leest het.

'Voorkeur Eriksen gaat uit naar sprookjesachtige terugkeer in Amsterdam'

De interesse van buiten Europa ten spijt, zou ook de voorkeur van de speler zélf uitgaan naar een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA. "Naar verluidt trekt het idee van een sprookjesachtige terugkeer bij de club waar hij zijn naam heeft gevestigd hem aan", schrijft de tabloid.

Is Christian Eriksen een versterking voor dit Ajax? Laden... 84.7% Ja 15.3% Nee 1142 stemmen

