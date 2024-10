Kenneth Taylor onthult hoe hij en iedereen binnen Ajax denkt over Wout Weghorst

vindt het fijn om een speler als in zijn spelersgroep te hebben. De middenvelder speelt nu een paar weken samen met de spits in het shirt van Ajax en is positief over wat de boomlange spits teweegbrengt in Amsterdam. Een moeilijke jongen is Weghorst niet voor de selectie van Ajax.

In gesprek met de podcast Het Sportpaleis wil Taylor een gerucht over Weghorst in ieder geval uit de wereld helpen: "Er worden altijd veel dingen gezegd, maar wij ervaren hem niet als een moeilijke jongen", zo benadrukt de middenvelder van Ajax, die wel toegeeft dat het zondag na de overwinning van Ajax tegen FC Groningen wel uitliep in een feestje voor Weghorst, die bepalend was met zijn doelpunt en assist: "Dan is het wel de Wout Weghorst-show. Ik kan daar wel van genieten."

Taylor geeft aan dat het voor een groep prettig is om een speler als Weghorst binnen de selectie te hebben. Ajax heeft veel centrumspitsen, waardoor er veel concurrentie is voor Weghorst, maar Taylor ziet dat de Amsterdammers ook daadwerkelijk iedereen nodig hebben. Ook de invallers, zoals in dit geval Weghorst: "Hij bracht ons wel over een dood punt heen en dat is fijn."

Vorig jaar was het niet gelukt om over het dode punt te komen in zo'n wedstrijd als tegen FC Groningen, zo denkt Taylor, als hij terugblikt op het moeizame vorige seizoen: "Vorig jaar hadden we deze gelijk gespeeld. Voor ons als groep voelt dat goed. We zijn goede stappen aan het zetten. Het kost ook tijd, maar zoals zondag: we winnen nog. De punten tellen even zwaar als in een wedstrijd die je met 5-0 wint", besluit de middenvelder.

