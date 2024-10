Ajax-fans worden op interlandavond verblijd door uitstekende prestatie van basisklant

heeft een uitstekende interlandavond achter de rug. De vleugelaanvaller van Ajax was zondag namelijk trefzeker namens Burkina Faso in de uitwedstrijd tegen Burundi (0-2).

Traoré is momenteel met Burkina Faso in de race om een ticket voor de Afrika Cup van volgend jaar in Marokko. Het West-Afrikaanse land is uitstekend op dreef in de kwalificatiereeks en boekte vanavond op bezoek bij Burundi de derde overwinning in vier wedstrijden.

Traoré moest aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol, maar werd een halfuur voor tijd alsnog als invaller ingebracht bij Burkina Faso. Hij mocht in de blessuretijd aanleggen voor een strafschop en bepaalde de eindstand vanaf elf meter op 0-2.

Traoré staat dit seizoen in alle competities voor Ajax op drie doelpunten en vier assists in twaalf wedstrijden. In de Eredivisie was de rechtsbuiten in vier van de zes wedstrijden basisspeler.

🇧🇮 0-2 🇧🇫



Bertrand Traoré was subbed on in the 64th minute and scored a goal. Well done! — AFC Ajax (@AFCAjax) October 13, 2024

