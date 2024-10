'Eén Oranje-international geniet volop van slechte prestaties van teamgenoten'

Wim Kieft denkt dat Wout Weghorst geniet van de slechte prestaties van en . Dat schrijft de oud-topspits zondag in zijn column voor De Telegraaf.

Weghorst ontbreekt vanwege blessureleed in de selectie van Oranje voor de Nations League-duels met Hongarije en Duitsland. Daardoor heeft bondscoach Ronald Koeman in de punt van de aanval twee opties: Zirkzee en Brobbey. Zirkzee kreeg afgelopen vrijdag tegen Hongarije (1-1) de kans als basisspeler, maar wist niet te overtuigen en werd een kwartier voor tijd uiteindelijk gewisseld voor Brobbey. De verwachting is dat laatstgenoemde maandag tegen Duitsland zal starten.

LEES OOK: Koeman kreeg ‘sorry’ te horen na Hongarije - Nederland: ‘Hij verontschuldigde zich bij mij’

Kieft denkt niet Weghorst, die momenteel bij Ajax aan zijn herstel werkt, afgelopen vrijdag heeft getreurd om de teleurstellende prestatie van Zirkzee tegen Hongarije. “Geloof me dat Wout vrijdag heerlijk achterover naar Hongarije - Nederland heeft zitten kijken en hij bij een slechte wedstrijd van Brobbey tegen Duitsland kansen voor zichzelf ziet als spits van Oranje”, schrijft de analist en oud-voetballer.

Kieft is bijzonder kritisch op Zirkzee. “Het zal niet expliciet zo zijn, maar Zirkzee geeft de buitenstaander het idee dat een wedstrijd leuk meevoetballen voor hem als spits belangrijker is dan scoren”, stelt Kieft. “Vooralsnog is hij voor Oranje te licht in mijn ogen en je kunt wel zeggen dat hij een talent is, maar valt iemand van 23 jaar nog als talent te bestempelen.”

Als Brobbey tegen Duitsland basisspeler is, verwacht Kieft dat de druk op de Ajax-spits groot zal zijn. “Voor Brobbey valt te hopen dat hij een aardige wedstrijd speelt want anders kan het zomaar een knakje voor zijn zelfvertrouwen worden. Helemaal met de wetenschap dat in Amsterdam Wout Weghorst op hem wacht om er alles aan te doen om een basisplaats bij Ajax te veroveren.”

