Koeman kreeg ‘sorry’ te horen na Hongarije - Nederland: ‘Hij verontschuldigde zich bij mij’

Bondscoach Marco Rossi van Hongarije heeft zich vrijdagavond na het Nations League-duel met het Nederlands elftal (1-1) verontschuldigd bij Ronald Koeman. Dat bevestigt de bondscoach van Oranje zondag op een persconferentie.

Nederland bleef vrijdag in Boedapest steken op een gelijkspel. De Hongaren plooiden nagenoeg de gehele wedstrijd terug op eigen helft en frustreerden daarmee het aanvalsspel van Oranje. Journalist Martijn Krabbendam vraagt Koeman zondag op een persconferentie naar zijn visie op het defensieve spel van de Hongaren.

LEES OOK: Ronald Koeman vindt dat Oranje-international afgelopen vrijdag voor zijn beurt sprak

“Ik vind dat je het resultaat centraal moet stellen, ongeacht welke ploeg je traint”, begint de trainer van Oranje, die vervolgens onthult dat hij na afloop bezoek kreeg van Rossi. “De bondscoach van Hongarije verontschuldigde zich nog bij mij. Maar dat is nergens voor nodig.”

“Het lijkt mij logisch dat hij een ander plan had dan in de uitwedstrijd tegen Duitsland”, vervolgt Koeman, refererend aan het 5-0 verlies van Hongarije vorige maand tegen Duitsland. “Toen speelden ze veel hoger en met veel druk, waardoor ze ook in hun zwakte kwamen. Tegen ons was dat veel minder. Al vind ik wel nog steeds dat we er meer uit hadden moeten halen.”

