Ronald Koeman vindt dat Oranje-international afgelopen vrijdag voor zijn beurt sprak

sprak afgelopen vrijdag na het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Hongarije (1-1) voor zijn beurt. Dat bevestigt bondscoach Ronald Koeman zondagavond, daags voor de wedstrijd in en tegen Duitsland.

Van Dijk werd in de slotfase van het duel met Hongarije met rood van het veld gestuurd. De verdediger en aanvoerder van Oranje is daardoor geschorst voor de wedstrijd van maandag tegen Duitsland, waardoor zijn interlandperiode vroegtijdig ten einde kwam.

Na afloop van de wedstrijd tegen Hongarije gaf Van Dijk bij de NOS aan dat hij ‘gewoon’ bij de selectie zou blijven. Een dag maakte de KNVB echter bekend dat de verdediger het trainingskamp heeft verlaten en is teruggekeerd bij zijn club Liverpool.

Koeman wordt zondag op een persconferentie door Noa Vahle geconfronteerd met de initiële uitlatingen van Van Dijk na Hongarije - Nederland. De bondscoach bevestigt dat de verdediger meteen na afloop voor zijn beurt sprak. “Hij was iets te snel met antwoorden dat hij zou blijven”, aldus Koeman.

“Op zich is dat een prima instelling, maar als je ziet welke wedstrijden de spelers moeten afwerken, dan is het logisch dat je hem naar huis stuurt", vervolgt de bondscoach. "Daar hebben we het daarna ook nog over gehad met hem, waarna die beslissing is genomen.”

