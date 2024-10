'Discussie gaande binnen Ajax over terughalen Antony'

Binnen Ajax leven twijfels over het terughalen van , zo weet journalist Mike Verweij. Vorige week werd de buitenspeler van Manchester United in verband gebracht met een terugkeer in Amsterdam; the Red Devils zouden van plan zijn om Antony vanaf januari een half seizoen te verhuren, waardoor een rentree bij Ajax mogelijk is.

Het plan is om de 24-jarige rechtsbuiten in de winter aan een club verhuren om zijn blazoen weer wat op te poetsen. Ajax zou daarbij een belangrijke kanshebber zijn, omdat hij in Amsterdam zijn kwaliteiten wel wist te etaleren. Het is echter nog de vraag of Ajax zijn komst ziet zitten. “Binnen Ajax is er ook best wat twijfel over het terughalen van Antony, als die mogelijkheid zich voordoet. Daar is intern discussie over gaande”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off.

Artikel gaat verder onder video

Verweij vindt het zelf wel een goed idee om Antony terug te halen naar Ajax. Andere spelers die in dienst van Ajax terugkeerden in de Eredivisie hebben bewezen dat het in Nederland een stuk makkelijker is om uit te blinken, merkt hij op. “Ik zou die discussie, zeker na het zien van Weghorst, Traoré en Klaassen, gewoon stoppen. Als Antony terugkomt in de Eredivisie, waant hij zich ook in het kinderparadijs.”

LEES OOK: 'Antony past niet in keurslijf Farioli, die zet liever Gaaei op rechtsbuiten'

‘Antony zit redelijk in de put’

“Je kunt in de Eredivisie gewoon heel makkelijk heel veel scoren”, stelt de clubwatcher. “Maar bij Ajax vragen ze zich af of het een goede beslissing is om een Braziliaan te halen die het bij Manchester United niet heeft gered en dus ook wel redelijk in de put zit. Ik denk wel dat het een goede beslissing zou zijn.”

Vind jij dat Ajax Antony moet terughalen op huurbasis? Laden... 45% Ja, absoluut! 29.4% Nee, geen goed idee 24.9% Twijfelachtig, hangt van de voorwaarden af 0.7% Anders, namelijk... 1917 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax laat oog vallen op 20-jarige middenvelder, die al bij zeven doelpunten was betrokken'

Ajax heeft belangstelling voor een middenvelder die dit seizoen uitblinkt bij Anderlecht.