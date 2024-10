Mario Been looft Feyenoord-uitblinker: 'Hij heeft goede voetjes'

Mario Been is in de rust van het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord lovend over linksback van de Rotterdammers. De Spaanse huurling van Wolverhampton Wanderers was na twaalf minuten verantwoordelijk voor de assist bij de 0-1 van .

Bueno kwam afgelopen zomer op huurbasis over van de Premier League-club en geldt als de tijdelijke vervanger van Oranje-international Quilindschy Hartman, die naar verwachting pas na de winterstop zijn rentree kan maken. Na twaalf minuten spelen in Stadion Galgenwaard bewees andermaal Bueno zijn waarde voor de ploeg van Brian Priske.

De Spanjaard zette vanaf de linkerflank scherp voor richting de tweede paal. Daar stond Carranza precies op de goede plek om de 0-1 in het lege doel te werken. De Argentijn keek nog wel even om naar de grensrechter, maar zag tot zijn opluchting dat de vlag omlaag bleef. Bij het juichen betoonde Carranza zijn medeleven met oud-ploeggenoot Holden Trent, die op 25-jarige leeftijd is overleden.

In de rustanalyse op ESPN zijn Been en mede-analist Danny Koevermans het met elkaar eens: Bueno zette bewust voor op Carranza. "Bij hem is haast alles bewust. Die jongen kan zó goed voetballen, hij heeft goede voetjes", prijst Been de Spanjaard. "Hij speelt weer heel erg hoog, waardoor Paixão aan de binnenkant speelt", analyseert de oud-speler en -trainer van de Stadionclub het spel van Bueno. "Feyenoord speelt niet groots, maar controleert de wedstrijd wel", stelt Been vast.

Na een schitterende voorzet van Hugo Bueno opent Julián Carranza de score 🇦🇷✨#UTRFEY — ESPN NL (@ESPNnl) October 27, 2024

