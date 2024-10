Driessen verrast en komt opeens met een hoopvol geluid over Ajax

Valentijn Driessen acht Ajax zeker niet kansloos in De Klassieker tegen Feyenoord, die voor woensdagavond op het programma staat. De Rotterdammers maakten in de laatste wedstrijden een uitstekende indruk, terwijl Ajax vooral aan de bal heel moeizaam voor de dag kwam. Maar Driessen ziet opeens tóch een reden waarom de Amsterdammers een goed resultaat zouden kunnen neerzetten in De Kuip.

De verslaggever van De Telegraaf hield eerder deze week in zijn column weinig over van Francesco Farioli, sinds het begin van dit seizoen de hoofdtrainer van Ajax. Driessen had geen goed woord over voor het optreden van diens ploeg in de thuiswedstrijd tegen Willem II. Drie dagen na de moeizame overwinning op Qarabag - dat veruit het grootste deel van de wedstrijd met een man minder speelde - koos Farioli ervoor om zijn opstelling op tien posities te wijzigen. Dat kwam het aanvalsspel niet ten goede, niet in de laatste plaats omdat de Italiaan in zijn basiself plek had voor vijf verdedigers.

Hoewel Ajax in de eerste drie wedstrijden na de interlandperiode zeker geen hoog niveau aantikte en niet meteen liet blijken klaar te zijn voor de komende topduels met Feyenoord en PSV (zaterdag), verwacht Driessen een zeer lastige pot voor de Rotterdammers. “Volgens mij heb ik het eerder ook al gezegd, maar ik ga toch voor een gelijkspel. Ik denk dat Ajax zich niet overhoop laat spelen in Rotterdam”, zo zegt Driessen in een video-item op de website van De Telegraaf. Davy Klaassen zei na afloop van het duel met Willem II dat Ajax niet naar Rotterdam-Zuid afreist om zich weg te laten spelen en ‘gewoon’ vol voor de overwinning gaat. Driessen sluit zelfs dat laatste niet uit. “Aan de andere kant denk ik dat Ajax misschien ook wel kan winnen”, zo klinkt het toch wel verrassend.

Verrassend omdat Driessen in de eerste maanden van dit seizoen - deze week zelfs nog - uiterst kritisch is geweest op de werkwijze van Farioli. Dat geeft hij ook eerlijk toe. “We hebben veel kritiek geleverd op Farioli, zeker omdat hij niet aanvallend wil spelen en omdat hij veel rouleert. Maar misschien is dit het punt van de ommekeer, dat hij laat zien dat hij met een heel groot masterplan bezig is geweest om deze wedstrijd bij Feyenoord te winnen, zaterdag tegen PSV thuis én daarna tegen FC Twente”, aldus Driessen. Ajax speelt tussen PSV en FC Twente ook nog in de Europa League tegen Maccabi Tel Aviv. Maar woensdagavond eerst Feyenoord dus. “Ik ga of voor een gelijkspel óf voor een overwinning voor Ajax”, zo besluit Driessen.

Valentijn Driessen heeft gelijk: Ajax gaat niet verliezen van Feyenoord Laden... 51.3% Eens 48.7% Oneens 380 stemmen

