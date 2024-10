Houding van Ajax-publiek zorgt voor verbazing: ‘Hij zou zich schamen voor de wanvertoning’

Valentijn Driessen heeft afgelopen zondag allesbehalve genoten van de 1-0 overwinning van Ajax op promovendus Willem II. De journalist van De Telegraaf haalt in zijn column vernietigend uit naar de Amsterdamse club, die volgens hem zijn ziel heeft verkocht aan de Italiaanse methode.

Ajax won weliswaar met 1-0 van Willem II door een benutte strafschop van Davy Klaassen, maar kon verder maar nauwelijks overtuigen. De wedstrijd was niet om aan te zien en het publiek werd allesbehalve verwend. “In dat licht bezien is het droevig om te zien hoe Ajax zich als bakermat van die Hollandse School twintig uur na de masterclass van FC Barcelona in Madrid presenteerde tegen het gepromoveerde Willem II”, begint Driessen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Perez verrast: ‘Ik moet de Ajax-supporters denk ik een groot compliment geven’

“Het vroeger zo kritische Ajax-publiek is tegenwoordig tevreden als hun club geen tegendoelpunten incasseert. Wordt dan ook nog eenmaal gescoord uit een penalty na een ellendig slechte wedstrijd, dan lopen ze ondanks dure toegangskaartjes tegenwoordig de polonaise in de Johan Cruijff ArenA”, gaat Driessen verder.

De chef voetbal zag dat Willem II rijp was voor de sloop, maar Ajax naliet om een ‘galavoorstelling’ op de mat te leggen. “De naamgever van het stadion, Johan Cruijff, die het vermaken van het publiek als het hoogste goed beschouwde, zou zich in zijn graf hebben omgedraaid. Helemaal op de dag dat de Amsterdamse club Johan Neeskens in zijn stadion de laatste eer betoonde. Ook De Nees zou zich als product van het Nederlandse voetbal diep hebben geschaamd voor de wanvertoning, die werkelijk niets met Ajax-voetbal van doen had”, sluit hij af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opvallende afwezige bij Qarabag - Ajax: 'Waar is hij?!'

Televisiekijkers praten massaal over een verrassende afwezige bij Qarabag - Ajax.