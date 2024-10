Driessen ziet een Ajax-speler langzamerhand uitgroeien tot 'lachertje' van de Eredivisie

Valentijn Driessen verwacht dat Ajax-trainer Francesco Farioli woensdagavond in De Klassieker tegen Feyenoord gaat starten met en genoegen moet nemen met een rol als invaller. Weghorst was dit seizoen al vier keer trefzeker voor Ajax, terwijl Brobbey pas op één doelpunt staat. Driessen ziet in Weghorst de ‘ideale pinchhitter’, maar benadrukt tegelijkertijd dat zijn concurrent wel snel een doelpunt moet gaan maken.

Brobbey was in het afgelopen seizoen nog een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. Hij was in 43 wedstrijden in alle competities goed voor 22 doelpunten en 12 assists. Dit seizoen staat de teller pas op één treffer, die hij maakte in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok op 29 augustus. Brobbey staat inmiddels dus al ruim twee maanden droog. “Het wordt wel een keer tijd”, zo reageert Driessen in een video-item van De Telegraaf op de vraag of Brobbey tegen Feyenoord eindelijk een doelpunt gaat maken.

Artikel gaat verder onder video

“Het zou natuurlijk voor die jongen zelf geweldig zijn, want langzamerhand groeit hij een beetje uit tot het lachertje van de Eredivisie”, zo stelt Driessen. “Als je eind oktober nog geen doelpunt hebt gemaakt als spits van het eerste elftal, dan moet je een keer loskomen. Het zou voor hem geweldig zijn als het juist in De Kuip is tegen Feyenoord, want dan laat hij het ook meteen zien tegen een goede tegenstander.”

Driessen verwacht in ieder geval dat Brobbey woensdagavond aan de aftrap zal verschijnen. Farioli liet dinsdagmiddag op zijn persconferentie weten dat Brobbey ‘op het veld zal staan’, maar hield in het midden of dat als basisspeler of invaller zal zijn. Volgens Driessen kan het ook nog een optie zijn om Brobbey en Weghorst samen te laten spelen. “Maar als Farioli speelt in een 4-3-2-1, dan denk ik niet dat hij Weghorst achter Brobbey zet. Weghorst is de ideale pinchhitter, die moet je ook achter de hand houden. Ik ga eigenlijk uit van Brobbey en dan Weghorst als invaller.”

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kiest voor acht nieuwe namen na Willem II-thuis

Driessen verwacht een zeer defensief Ajax

Brobbey maakte drie dagen geleden in de thuiswedstrijd tegen Willem II nog de negentig minuten vol. Weghorst kwam helemaal niet in actie. In die wedstrijd koos Farioli overigens voor een systeem met vijf verdedigers, al legde hij het zelf uit als 3-4-2-1. Driessen is ervan overtuigd dat Farioli zijn ploeg ook in De Kuip defensief zal laten opereren. “Aanvallend is het heel magertjes, dus ik ben benieuwd hoe Ajax voor de dag gaat komen in De Kuip. Ik denk in een verdedigende opstelling en dan hopen op een counter. Farioli laat zijn ploeg heel weinig voetballen. Dat was zelfs tegen Willem II het geval. Het was gewoon heel defensief getint. Dat gaat hij in De Kuip natuurlijk ook doen.”

LEES OOK: Valentijn Driessen slaat alarm bij Ajax: nieuwe ineenstorting dreigt

Driessen richtte in de nasleep van Ajax - Willem II zijn kritische pijlen op Farioli. De verslaggever liet er geen misverstand over bestaan. Maar mocht Farioli ervoor kiezen om zijn ploeg ook in De Kuip vanuit een defensieve organisatie te laten spelen, dan kan Driessen zich dat ‘wat beter voorstellen’. “Want Feyenoord heeft veel van die goede wedstrijden gespeeld buitenshuis, niet in De Kuip. Als Ajax terug gaat zakken en de ruimtes klein houdt, dan zal Feyenoord best wel moeite hebben om daar doorheen te spelen”, zo klinkt het.

Ajax gaat winnen van Feyenoord Laden... 46.5% Eens 53.5% Oneens 198 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Theo Janssen: 'Ajax wordt tien à twintig procent beter als hij meedoet'

Theo Janssen denkt dat één speler een heel groot verschil kan maken bij Ajax.