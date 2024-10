Vermoedelijke opstelling Feyenoord: sterkhouders 'gewoon' aan de aftrap tegen Ajax

Feyenoord-trainer Brian Priske mist weliswaar , maar hij kan in De Klassieker tegen Ajax voor de rest ‘gewoon’ aantreden met de ploeg waarmee hij vorige week indruk maakte tegen Go Ahead Eagles en Benfica. Zowel als was in de aanloop naar het thuisduel met de aartsrivaal een vraagteken, maar beiden zijn fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Na het zeer teleurstellende gelijkspel tegen NEC op 28 september was vrijwel iedereen het erover eens dat Feyenoord een loodzware reeks tegemoet zou gaan. Op papier is dat misschien ook wel zo, maar de realiteit vertelt een ander verhaal. Na de 2-3 zege bij Benfica, de 2-1 overwinning op FC Twente én de overtuigende wedstrijd op bezoek bij Go Ahead Eagles (1-5) moest ook Benfica eraan geloven. De Portugezen maakten een kleine maand geleden nog indruk door Atlético Madrid te verpulveren, maar waren op eigen veld bij vlagen niet opgewassen tegen het Rotterdamse aanvalsspel (1-3).

Feyenoord hoopte die knappe zege uiteraard een passend vervolg te geven op bezoek bij FC Utrecht, maar kon in die wedstrijd geen beroep doen op Ueda. De miljoenenaankoop van vorig jaar had tegen zowel Go Ahead Eagles als Benfica gescoord en is dus goed op dreef. Feyenoord liet ook zonder Ueda goed voetbal zien en versloeg FC Utrecht, dat tot zondagmiddag nog niet had verloren, met 0-2. De ploeg van Priske tankte dus opnieuw vertrouwen voor De Klassieker tegen Ajax. Dat vertrouwen wordt enkel versterkt door de ‘rentree’ van Ueda én het feit dat aanvoerder Timber ‘gewoon’ inzetbaar is.

Basisplaats voor Timber

Timber moest zich in de slotfase van het bezoek aan FC Utrecht laten vervangen, maar zijn blessure bleek niet ernstig. Priske bevestigde dinsdag al dat de middenvelder van de partij is en het Algemeen Dagblad verwacht hem dan ook aan de aftrap. Lotomba is niet beschikbaar, maar voor de rest kan Priske hetzelfde team de wei in sturen als in de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles en Benfica. Timon Wellenreuther verdedigt uiteraard het doel. Givairo Read is opnieuw de vervanger van Lotomba en de defensie wordt gecompleteerd door Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno.

Het middenveld bestaat naast Timber uit Antoni Milambo en In-beom Hwang. Voorin zullen Ibrahim Osman, Igor Paixão en dus Ueda voor de doelpunten moeten gaan zorgen. De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax begint om 18.00 uur. Bij winst gaan de Rotterdammers over de Amsterdammers heen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Osman, Ueda, Paixão.

Hoe eindigt De Klassieker? Laden... 76.7% Feyenoord wint 8.2% Gelijkspel 15.2% Ajax wint 429 stemmen

