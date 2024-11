Van Hooijdonk en Van der Vaart zijn het eens: 'Hij is van levensbelang voor Ajax'

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn zeer te spreken over het optreden van in de topper tussen Ajax en PSV (3-2). De Engelsman arriveerde eerder dit jaar met veel verwachtingen in Amsterdam, maar slaagde er tijdens zijn eerste halfjaar niet in om impact te hebben. Dat lukt hem in de eerste maanden van de huidige jaargang wel. Volgens Van der Vaart is Henderson in topwedstrijden zelfs van ‘levensbelang’ voor Ajax.

De Amsterdammers waren na de eerste helft van het afgelopen seizoen op zoek naar een nieuwe controlerende middenvelder, het liefst eentje met veel ervaring én leiderschap. Ze kwamen in hun zoektocht uit bij Henderson. De Engelsman had Liverpool een paar maanden eerder nog ingeruild voor een avontuur in Saudi-Arabië, maar stond na een halfjaar alweer te trappelen om terug te keren naar Europa. Ajax maakte dankbaar gebruik van die situatie en haalde Henderson met veel bombarie binnen. Zijn eerste zes maanden in Amsterdam brachten echter niet waar iedereen in de Johan Cruijff ArenA op had gehoopt. Henderson was niet fit en als hij wel op het veld stond, ontsnapte hij vaak niet aan de malaise.

Dit seizoen is alles anders. Francesco Farioli heeft van Ajax een hecht team gemaakt en dat komt veel spelers ten goede, waaronder Henderson. Van Hooijdonk is dit jaar regelmatig kritisch geweest op de voormalig aanvoerder van Liverpool, maar spreekt na diens optreden in de topper tegen PSV enkel lovende woorden. “Hij was hartstikke goed. Maar Henderson heeft Davy Klaassen nodig om te kunnen renderen. Hij heeft meerdere goede spelers nodig om er veel beter uit te zien dan bij het begin van zijn komst naar Amsterdam. Gisteren (zaterdag, red.) was hij ontzettend goed”, zo zegt Van Hooijdonk in Studio Voetbal. De analist ziet dat Henderson een ‘aanjager’ is geworden. “Met name in de agressiviteit, het doordekken.”

Dat liet Henderson zien in de aanloop naar de 3-2 van Mika Godts. Henderson zette vol druk op PSV-doelman Walter Benítez, die Malik Tillman inspeelde. De Amerikaanse international werd echter vol op de huid gezeten door Kenneth Taylor en legde de bal vervolgens panklaar voor Godts. “Dit hebben we hem in zijn eerste driekwart jaar in Amsterdam helemaal niet zien doen”, aldus Van Hooijdonk over de volop jagende Henderson. Van der Vaart sluit zich aan bij zijn collega, maar denkt dat Henderson in bepaalde wedstrijden een stuk beter tot zijn recht komt. “Ik denk dat hij in dit soort wedstrijden van levensbelang is, dus in topwedstrijden. Tegen RKC, Willem II, noem maar op; dan heeft hij teveel de bal. Dan moet hij het gaan bedenken en dat kan hij niet”, zo stelt de oud-voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur.

Henderson en De Roon

Van der Vaart zag dat Henderson tegen Feyenoord én PSV ‘helemaal tot zijn recht kwam’. “Het klinkt een beetje gek, maar in de topwedstrijden heb je hem echt nodig en anders niet.” Van Hooijdonk vergelijkt Henderson wat dat betreft met Marten de Roon. “Wij hebben bij het Nederlands elftal vaak over De Roon gediscussieerd. Op het moment dat je heel veel de bal hebt, dan moet je hem eigenlijk niet opstellen. Datzelfde geldt voor Henderson, maar hij was zaterdag echt geweldig”, zo klinkt het.

