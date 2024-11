Perez geniet van Henderson, maar noemt een andere Ajax-speler 'buitengewoon'

Kenneth Perez is bijzonder lovend over de bijdrage die heeft geleverd sinds zijn terugkeer bij Ajax. De middenvelder verruilde de club uit Amsterdam vorig jaar voor Internazionale, maar kwam er in Italië niet aan te pas. Daar is echter helemaal niets van te merken, zo ziet Perez inmiddels al een aantal weken.

Klaassen constateerde ruim een jaar geleden dat hij na de aanstelling van Maurice Steijn als nieuwe hoofdtrainer niet langer hoefde te rekenen op een basisplaats en koos eieren voor zijn geld. Hij maakte op transfervrije basis de overstap naar Internazionale. De middenvelder kroonde zich weliswaar ook in Italië tot landskampioen, maar kwam niet meer dan vierhonderd minuten in actie voor de nummer één van de Serie A. Internazionale en Klaassen besloten na één seizoen alweer uit elkaar te gaan. De 41-voudig international meldde zich in Amsterdam om bij zijn oude club zijn conditie op peil te houden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Perez ziet enorm verschil tijdens Ajax - PSV en pakt één speler hard aan: 'Toppunt van onkunde'

De middenvelder uit Hilversum had echter niet veel tijd nodig om Francesco Farioli te overtuigen van zijn meerwaarde. De Italiaan wilde de ervaren middenvelder er dolgraag bij hebben en omdat de last-minute transfer van Kamaldeen Sulemana niet doorging, ontstond er ruimte voor Klaassen. Het derde huwelijk tussen Ajax en Klaassen, die in 2020 ook al terugkeerde in de Johan Cruijff ArenA, is tot op heden een groot succes. Hij kan weliswaar niet meedoen in de Europa League, maar was in acht competitieduels al vijfmaal trefzeker. Voor Klaassen was het ook in de topper tegen PSV raak. “Dat is echt buitengewoon. Hij heeft een jaar bijna niet gevoetbald bij Inter, speelt nu een paar weken mee en heeft al vijf goals gemaakt”, zo spreekt Perez in het programma Dit Was Het Weekend op ESPN zijn bewondering uit.

Perez vraagt zich af of Klaassen nou zóveel beter is geworden, maar constateert dat de middenvelder ook met zijn coaching en in ‘de lat omhoog brengen’ heel belangrijk is voor Ajax. “Wat hij ook zegt na de wedstrijd: we moeten en kunnen veel beter. Normaal gesproken zou je zeggen: het gaat best wel lekker want we komen we van ver. Maar nee”, zo hoorde Perez, die denkt dat Klaassen het ‘heel goed’ kan vinden met Jordan Henderson. Dat bleek vorige week na de thuiswedstrijd tegen Willem II ook wel. Perez ziet bovendien dat Klaassen de andere jongens ‘probeert mee te krijgen’.

LEES OOK: Uniek moment voor Davy Klaassen na Ajax - PSV: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Perez hamert op het belang van fitheid

Het middenveld van Ajax stond in de laatste twee wedstrijden - tegen Feyenoord en PSV - sowieso als een huis, ondanks het feit dat Farioli noodgedwongen een wijziging moest doorvoeren tegen de Eindhovenaren (Kian-Fitz Jim voor Kenneth Taylor). Volgens Perez hebben de prestaties van het Amsterdamse middenrif ook zeker weten te maken met fitheid. “Henderson lijkt wat fitter te worden. Fitheid is een zeer, zeer onderbelicht iets. We hebben dit seizoen natuurlijk genoeg spelers gezien met kramp, die omvallen, enzovoort, enzovoort. Als jij jezelf fit maakt… Wat was nou hetgeen dat bij het Feyenoord onder Slot écht het verschil maakte? Dat was een fit elftal. Fitheid is zó belangrijk”, zo klinkt het.

De terugkeer van Davy Klaassen is de beste transfer van Ajax van afgelopen zomer Laden... 96% Eens 4% Oneens 200 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Milan van Dongen stelt Jordan Henderson tamelijk bizarre vraag

De middenvelder van Ajax moet lachen in zijn interview na de wedstrijd tegen PSV.