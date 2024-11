Spaan ziet Ajacied passen in ‘hogeschool van Ronaldinho’

Henk Spaan steekt zijn enthousiasme over niet onder stoelen of banken. De aanvallende middenvelder was trefzeker in de thuiswedstrijd tegen PSV (3-2). Daarnaast speelde hij volgens de journalist ook een erg goede wedstrijd.

Ajax wist zaterdagavond voor de tweede keer in een week een topwedstrijd te winnen. Nadat woensdag Feyenoord werd verslagen in Rotterdam (0-2), liet PSV zich in de Johan Cruijff ArenA kloppen (3-2). Spaan heeft enorm genoten van de Amsterdammers en daar is hij niet de enige in, zo schrijft hij in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. “Om me heen kijkend op weg naar de auto na afloop, zag ik alleen maar nagenietende mensen. Die mensen hadden het niet over bestuursraden of rvc’s. Die mensen hadden het over Traoré en Fitz-Jim.”

Daarbij geeft de columnist aan dat mensen vooral over laatstgenoemde spraken. “Er was de vloeiende aanname van een hoge bal door Fitz-Jim, passend in de hogeschool van Ronaldinho”, steekt Spaan de loftrompet. “Hij schoot, scoorde en 92 procent van zijn passes kwam aan. Topvoetballer”, besluit hij. De jonge middenvelder krijgt van de columnist een negen voor zijn optreden tegen PSV.

Spaan is groot fan van Fitz-Jim

Het is niet voor het eerst dat Spaan zijn voorliefde voor Fitz-Jim kenbaar maakt. Zo liet hij eind augustus al gekscherend vallen dat hij de middenvelder graag geselecteerd had zien worden voor Oranje, terwijl hij de jongeling in september de ‘klasse waar hij naar snakte’ toedichtte.

