Pierre van Hooijdonk noemt 'cruciaal' aspect voor ommekeer Ajax: 'Een toevalstreffer'

Pierre van Hooijdonk weet wat er 'cruciaal' is gebleken voor de ommekeer van Ajax. Volgens de analist is dat vooral de terugkeer van .

Tijdens Studio Voetbal wordt de sterke week van de Amsterdammers besproken, die uit bij Feyenoord en thuis van PSV wonnen. Van Hooijdonk wil een speler extra complimenteren. "Wat is nou cruciaal geweest voor Ajax dit seizoen? Dat is eigenlijk in mijn ogen een toevalstreffer, want dat is Davy Klaassen. Die zelf aanbelde, mee mocht trainen en waarvan Farioli dacht van: die wil ik er wel bij hebben."

De analist denkt dat het misgrijpen van Kamaldeen Sulemana, die op de laatste dag van de transfermarkt naar Amsterdam had moeten komen, geholpen heeft bij het binnenhalen van Klaassen. "Bergwijn, die op de slotdag weggaat, de vervanger die er niet is. Denk dat er toen wat geld vrij is gekomen en daarmee hebben ze Klaassen vastgelegd." Klaassen had in de zomer geen club en werd daardoor transfervrij aan de selectie toegevoegd.

LEES OOK: Ajax-trainer Farioli haalt zijn gelijk en krijgt nieuwe bijnaam

Vervolgens gaat Van Hooijdonk verder met zijn lofzang voor de aanvallende middenvelder. "Ik vind Klaassen, en dat vind ik al jaren, een speler die doelpunten creëert, goals maakt, daar zit geweldig gif in. Het is echt een teamplayer. Met zijn ervaring is hij ook gewoon een van de leiders van dit Ajax." Klaassen, die momenteel 31 jaar is, speelde tussen 2012 en 2017 en later tussen 2020 en 2023 in Amsterdam. Vorig seizoen was hij actief voor Internazionale. "Daar val je als club en als coach echt helemaal geen buil aan. Het gemak waarmee hij bij Ajax is gekomen en eigenlijk onmiddellijk een impact heeft gehad op het elftal, vind ik razend knap."

Is de terugkeer van Davy Klaassen cruciaal gebleken? Laden... 81.8% Ja. 18.2% Nee, goede speler, maar niet cruciaal. 66 stemmen

