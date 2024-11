Ajax-trainer Farioli haalt zijn gelijk en krijgt nieuwe bijnaam

Francesco Farioli krijgt na Ajax - PSV (3-2) op zaterdag uit veel hoeken complimenten, maar door een specifieke statistiek kan de Italiaan ook op een bijnaam rekenen. Bij Dit Was Het Weekend op ESPN wordt hij 'de wisselkoning' genoemd.

Ajax kwam zaterdag tweemaal terug van een achterstand tegen PSV. Kenneth Perez en Marciano Vink zien dat de een goede bank daarbij een sleutelpunt was voor de Amsterdammers. De Deense analist zag PSV na enkele wissels minder worden, terwijl dat bij Ajax andersom was. "Zij werden echt beter door de invallers, terwijl PSV nog slechter werd."

Presentator Milan van Dongen zegt vervolgens dat Farioli meer en meer een wisselkoning aan het worden is. Vink wil daar wat beelden bij tonen, ter ondersteuning. "Buiten het feit dat hij natuurlijk een fantastisch tactisch brein heeft, hebben ze in de wedstrijden hiervoor veelal de hulp nodig gehad van de bank. Tegen RKC (0-2) Traoré en Godts die rond de 60e minuut gewisseld werden en de wedstrijd beslissen. Hier is het Gaaei (tegen FC Groningen, 3-1) die gewisseld is, op Weghorst. En Weghorst die hier zijn duel wint en Akpom wegstuurt, in de 94e minuut. Allemaal vanaf de bank."

"En dan zijn we eigenlijk nog niet eens klaar. Hier tegen Heracles, moeizame wedstrijd, twee keer achter gekomen. Hier Weghorst die de 3-2 en de 4-3 binnenschiet, ook weer vanaf de bank. En gisteren was het Taylor die van de bank kwam, druk zet en Godts die hem inschiet vanaf de bank. En dan heb ik nog niet eens Vojvodina meegenomen, waar Van den Boomen van de bank kwam en Go Ahead Eagles, waar Klaassen van de bank kwam."

Vervolgens komt er een interessante statistiek in beeld (zie hieronder). "Kijk, dit zijn de cijfers. Punten gewonnen door goals invallers. Dat zijn er dértien. Het is wel frappant, want de eerstvolgende, FC Utrecht heeft er pas zes." De invallers van Ajax scoorden dit seizoen al acht keer, terwijl zij vijfmaal een assist leverden.

