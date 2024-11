Francesco Farioli onder vuur: Willem van Hanegem hekelt drie 'onzinnige' acties

Willem van Hanegem is vol lof over de prestaties van Ajax tegen Feyenoord en PSV, maar stoort zich wel aan de trainer Francesco Farioli van de Amsterdammers. Van Hanegem zag de Italiaans afgelopen week onzinnige dingen doen en kan het niet laten daarover wat te zeggen in zijn column.

In het Algemeen Dagblad somt De Kromme zondagavond maar liefst drie zaken op die hem niet bevallen aan de nieuwe trainer van Ajax: "Kijk, ik heb persoonlijk niet veel met een trainer die om gele kaarten vraagt", begint Van Hanegem. "Met een trainer die zegt dat hij moet huilen als Steven Berghuis een minuutje het woord neemt voor Feyenoord tegen Ajax. En al helemaal niet met een trainer die half uit een bus hangend na een overwinning tegen Feyenoord schreeuwt dat de spelers in diezelfde bus zouden willen sterven voor die fans", schrijft de voormalig middenvelder. "Los van het feit dat het helemaal niet zo is, is het mij iets te veel inspelen op het gevoel van die mensen."

Van Hanegem noemt het 'onzin' van de nieuwe trainer van de Amsterdammers, maar is wel van mening dat hij een topprestatie heeft geleverd met zijn elftal: "Ajax heeft wel een geweldige week achter de rug. En ja, dan doen ze opeens weer mee om de landstitel", zegt Van Hanegem: "Of dat dan door de trainer komt, is de vraag."

De columnist vindt het van lef getuigen dat Farioli ervoor kiest om spelers als Kian Fitz-Jim en Youri Baas te laten ontpoppen tot belangrijke spelers in Amsterdam: "Fitz-Jim zat bij Excelsior vaak op de reservebank en Baas zag ik bij NEC ook weleens wissel zitten. Die jongens laten zich nu zien en dat is opvallend", besluit de columnist.

